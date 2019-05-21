Четыре квартиры и 101 фирма: С чем Порошенко покинул пост президента

Бывший президент перед уходом обнародовал свою декларацию о доходах в 2019 году.

Порошенко показал доходы перед уходом с поста president.gov.ua

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Экс-президент Петр Порошенко подал свою декларацию в связи с увольнением с должности. Об говорится в декларации Порошенко за период с 1 января 2019 года по 20 мая 2019 года, пишет Корреспондент.

Согласно декларации, экс-президент покидает свой пост с семью земельными участками на общую сумму 46 млн гривен.

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Также Порошенко задекларировал в категории “жилой дом, квартира, офис, садовый (дачный) дом, гараж, иное“ недвижимости на общую сумму 31,340 млн гривен. Сюда входит четыре квартиры, жилой дом с надворными постройками, садовый (дачный) дом, комплекс база отдыха Лебедь и гараж.

Петр Порошенко уходит с поста с двумя легковыми автомобилями: Mercedes-benz модели Vito 116 CDI (2010 года выпуска) за 441 тысяч гривен и Jaguar модели XF 4/2 Lv8 за более 454 тысяч гривен. Читай также: Порошенко уволил главу АП и его зама Также экс-президент задекларировал ценные бумаги, а точнее: акции АО МИБ (количество - 9 тысяч, а номинальная стоимость - 3020 грн), ОАО ЗНКИФ Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ (количество - 7815, н.в. - 1000), ПАО Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк (количество - 99 и номинальная стоимость - 10) и акции CEE Confectionery Investments Limited количеством - 20 тысяч и стоимостью в 571,163 гривен. Читай также: Порошенко уволил Турчинова

Были задекларированы акции корпоративных инвестиционных фондов ОАО ЗНКИФ Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ в количестве 375 штук и номинальной стоимостью 1000 гривен. В разделе, где экс-президент должен был задекларировать любые корпоративные права, можно увидеть ООО Фирма Экран на имя Петра Порошенко на сумму в 16,5 млн гривен.

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Кроме того, по имеющейся в декларации информации, Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем 101 юридического лица.

По основному месту работы за период с 1 января по 20 мая 2019 года Порошенко заработал 128 тысяч 545 гривен. По процентным доходам в экс-президента поступило 9,47 млн гривен. В подкатегории “другое“ в категории доходы задекларировано 114,4 млн гривен.

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В категории финансовые обязательства в 5-го президента Украины начислено неуплаченных налоговых обязательств на сумму 116 тысяч 069 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко переехал из Администрации президента в прозрачный офис "Солидарности".