"Зеленский обещал всем гражданство": Саакашвили собирается в Киев

Экс-президент Грузии считает, что сможет восстановить гражданство Украины.

Саакашвили считает, что Зеленский уже пообещал ему гражданство EPA/UPG

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что в ближайшее время собирается прилететь в Украину. Об этом пишет издание Гордон.

“По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, – своими родными городами“, - подчеркнул Саакашвили.

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“Гражданства меня лишили искусственно. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки“, – заявил экс-президент Грузии.

Он упомянул фразу, сказанную президентом Владимиром Зеленским на церемонии инаугурации, о том, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну.

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“Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины“, - пояснил Саакашвили.

“Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину – вот мой ответ. До встречи в Киеве“, – подытожил экс-президент Грузии.

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Напомним, ранее президент Венгрии заявил, что его обнадежила встреча с Владимиром Зеленским.