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"Зеленский обещал всем гражданство": Саакашвили собирается в Киев

Комментариев: 8
Экс-президент Грузии считает, что сможет восстановить гражданство Украины.
Саакашвили считает, что Зеленский уже пообещал ему гражданство
Саакашвили считает, что Зеленский уже пообещал ему гражданство
EPA/UPG

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что в ближайшее время собирается прилететь в Украину. Об этом пишет издание Гордон.

“По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, – своими родными городами“, - подчеркнул Саакашвили. 

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“Гражданства меня лишили искусственно. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки“, – заявил экс-президент Грузии.

Он упомянул фразу, сказанную президентом Владимиром Зеленским на церемонии инаугурации, о том, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну.

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“Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины“, - пояснил Саакашвили. 

“Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину – вот мой ответ. До встречи в Киеве“, – подытожил экс-президент Грузии. 

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Напомним, ранее президент Венгрии заявил, что его обнадежила встреча с Владимиром Зеленским.

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Теги: Зеленский, Саакашвили, гражданство, Украина, Киев
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Комментариев (8)
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Замечатель    21.05.2019, 10:00
Оценка:  +3
Замечатель
А на родину -не? В Грузинию?Не любит там тебя народ за твои рехвормы))
КимЧенПых    21.05.2019, 09:55
Оценка:  +4
КимЧенПых
когда он оадался стаканами с Аваковым, он сказал что не боится ни Сени ни Бени, намекая на неприязнь к Коломойше. так что пусть опять сдаёт билет
Michael2811    21.05.2019, 09:43
Оценка:  +5
Michael2811
А в Грузию нет желания попасть??? Транзитом через Украину. Тебя давно там ждут !!!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 09:47
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Він в Одесу хоче!
Хулиганка*    21.05.2019, 09:39
Оценка:  +5
Хулиганка*
Вообще-то он обещал украинцам...при чем тут михо?
VSHIVANKA    21.05.2019, 09:34
Оценка:  -11
VSHIVANKA
ЧЕГО БЫ ХОРОШЕГО ПООБЕЩАЛ .....
ГРАЖДАНСТВО САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ .....))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 09:46
Оценка:  +5
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
У ваньки не вистачило грошей щоб вивести вошей, однак він талдичить про незаможних))
Kostos    21.05.2019, 09:53
Оценка:  +1
Kostos
нее... для вшивого вши это его гордость! кредо, так сказать ну там ещё хромосома лишняя, какашник, лапти
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