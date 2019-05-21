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Азаров собирается вернуться в Украину при Зеленском

Комментариев: 8
Одиозный Николай Азаров планирует возвращение в Украину.
Азаров заявил о возвращении
Азаров заявил о возвращении
EPA/UPG

Беглый экс-премьер министр Украины при Януковиче Николай Азаров планирует возвратиться в Украину после смены руководителей силовых ведомств. Об этом он рассказал в интервью для одного из российских пропагандистских сайтов.

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Азаров заявил, что обязательно вернется в Украину после того, как новый президент уволит руководителей “карательных ведомств”.

Все мы возвратимся на Украину рано или поздно. Только один раньше, другой позже. Когда назначат нового генпрокурора, новых руководителей «карательных» ведомств и мы будем уверены, что они будут руководствоваться законом, и действительно право в стране восстановится, будут закрыты липовые уголовные дела, которые были возбуждены специально для того, чтобы вытолкнуть людей из страны, тогда и можно будет возвращаться, - заявил беглый соратник Януковича.

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Более того, Азаров не скрывает, что планирует принимать активное участие в политической жизни Украины.

Напомним, телеканалу "112" грозит внеплановая проверка за интервью с Азаровым. Нацсовет по теле- и радиовещанию анализирует интервью с экс-премьером.

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Теги: Азаров, Зеленский, чиновник, возвращение, Янукович
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Комментариев (9)
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Shurat44    21.05.2019, 10:51
Оценка:  +1
Shurat44
Азаров будет отличным премьером, очень умный мужик, мы ждем тебя наш друг Николай. галицаи лапотные закройте свои хавальники .
LifeStriker    21.05.2019, 10:50
Оценка:  0
LifeStriker
Криза минет попизже, кровосись
whitewo00    21.05.2019, 10:46
Оценка:  +1
whitewo00
Россияне, объясните мне в Украине же хунта. так как так получается прошли выборы и власть поменялась. А как же хунта - массовые убийства русскоговорящих? Где это все? Шо это за хунта, которая просто отдала пост по результатам выборов? Даже не было космических махинаций, вбросов. Какого хера?
SANDMAN    21.05.2019, 10:23
Оценка:  -1
SANDMAN
Камеры ждут,возвращайтесь.
Letohradek    21.05.2019, 10:22
Оценка:  0
Letohradek
Любопытна реакция зэбилов, которые поверили охрипшему крысенышу )) Вы об этом мечтали, что бы недобитки партии областей вернулись в Украину и восстановили януковский паханат?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 10:24
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Тільки гроші вкрадені вони не повернуть!
chytan    21.05.2019, 10:17
Оценка:  +4
chytan
Вся пиз__дота сползается на зелю !!!
Ruspidor    21.05.2019, 10:09
Оценка:  -2
Ruspidor
Азиров собрался помирать? Похорон за счет государства не будет....
Джо-кер    21.05.2019, 10:13
Оценка:  0
Джо-кер
Он помирать не собирался. Вся банда Януковича хочет вернуться и паразитировать при Зеленском.
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