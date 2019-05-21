Азаров собирается вернуться в Украину при Зеленском

Одиозный Николай Азаров планирует возвращение в Украину.

Беглый экс-премьер министр Украины при Януковиче Николай Азаров планирует возвратиться в Украину после смены руководителей силовых ведомств. Об этом он рассказал в интервью для одного из российских пропагандистских сайтов.

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Азаров заявил, что обязательно вернется в Украину после того, как новый президент уволит руководителей “карательных ведомств”.

Все мы возвратимся на Украину рано или поздно. Только один раньше, другой позже. Когда назначат нового генпрокурора, новых руководителей «карательных» ведомств и мы будем уверены, что они будут руководствоваться законом, и действительно право в стране восстановится, будут закрыты липовые уголовные дела, которые были возбуждены специально для того, чтобы вытолкнуть людей из страны, тогда и можно будет возвращаться, - заявил беглый соратник Януковича.

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Более того, Азаров не скрывает, что планирует принимать активное участие в политической жизни Украины.

Напомним, телеканалу "112" грозит внеплановая проверка за интервью с Азаровым. Нацсовет по теле- и радиовещанию анализирует интервью с экс-премьером.