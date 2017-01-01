Боец ВСУ погиб в аварии под Харьковом

Водитель легковушки выехал на встречную полосу.

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На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" 19 мая произошла авария, в результате которой погиб водитель одного из автомобилей, и серьезно пострадали три его пассажира.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, 25-летний водитель Subaru во время движения не придерживался безопасного интервала, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Subaru погиб, а трое пассажиров его авто доставили в больницу.

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Как сообщает издание NewsRoom, за рулем легковушки находился 25-летний солдат 92-й отдельной механизированной бригады, а его пассажирами были трое сослуживцев. Водитель погиб на месте, а другие бойцы получили травмы средней и легкой степени тяжести и были доставлены в Военно-медицинского клинического центра Северного региона. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека"). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Водитель грузового Mercedes-Benz жив hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 20 мая, в военной части на Закарпатье погиб военнослужащий.