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Совбез ООН: Британец криками прервал речь постпреда РФ об Украине

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Британский представитель требовал ограничить по регламенту время на замечания постпреда РФ о решении Совбеза по языковому закону.
Британец требовал ограничить речь россиянина по языковому закону
Британец требовал ограничить речь россиянина по языковому закону
EPA/UPG

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Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал высказывания постпреда России Василия Небензи. Он выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине, передают РИА-Новости.

“Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель следовал этим правилам и ограничил свои замечания“, — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

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После этого председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани снова передал слово российскому дипломату.

“Когда меня прерывали, я сказал англичанину: “Я уважаю твое право поднимать вопрос о порядке“, поэтому я сразу замолчал“, — заявил позже Небензя.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН принял решение не рассматривать принятый Украиной закон о языке.

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Теги: Британия, РФ, Украина, Совбез, заседание, закон о языке, ООН
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