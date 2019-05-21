Кремль недоволен минимум двумя заявлениями Зеленского, - Хербст

Экс-посол США Джон Хербст уверен, что Зеленский продолжит курс Порошенко, и Украине не стоит надеяться на возвращение Крыма и военнопленных.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, что из-за позиции нового президента Владимира Зеленского по отношению к РФ, Украине не стоит надеяться на возвращение военнопленных моряков и смягчение взаимоотношений между странами. Об этом дипломат рассказал в интервью для Радио Свобода.

Кремль надеялся, что в результате выборов новый президент Украины будет готов к уступкам на Донбассе. По моему мнению, этого не произойдет. Мне кажется, что Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко. Знаю, что Кремль недоволен минимум двумя заявлениями новоизбранного президента Зеленского за последние несколько недель. Они были удивлены, когда Зеленский в ответ обратился к Путину как к "врагу украинского народа". Меня спрашивали об этом на российском телевидении. Я объяснил, что Путин ведет войну против Украины, а этим занимается "враг". Им не понравилась такой ответ, но это правда. А когда Путин спровоцировал Зеленского вопросом паспортов, то Зеленский ответил замечательно, а Путин выглядел, возможно, не очень разумно. Таким образом Зеленский дважды продемонстрировал, что он будет защищать интересы Украины перед агрессией Кремля. В этом контексте мне трудно представить, что Путин выпустит моряков, - отметил Хербст.

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Также он заявил, что поддерживает решение, чтобы Конгресс США ввел санкции на членов семей видных представителей Кремля, которые действовали бы до тех пор, пока сидят украинские политические заключенные.

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Напомним, Зеленский попросил США усилить санкции против РФ. Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.