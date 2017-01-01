Зеленский вызвал к себе в АП Полторака уже после его заявления

Министр обороны приехал в Администрацию президента сегодня утром после того, как его вызвал глава государства.

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Министра обороны Степана Полторака вызвал к себе президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник под АП рассказал СМИ сам Полторак, передает УНН.

Полторак также объяснил причины увольнения. “Я решение такое для себя принял, об этом сказал президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении“, - отметил он.

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“Я не мог его написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера“, - пояснил Полторак. Он отметил, что дождался, чтобы Зеленский стал президентом Украины, и тогда подал ему рапорт на увольнение.

“Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения в Верховную Раду на назначение“, - сказал министр. На вопрос журналиста о том, планирует ли Полторак дальше идти в политику, он сказал, что “еще не решил“.

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Напомним, в понедельник после требования Владимира Зеленского у Верховной Раде об увольнении министра обороны Степан Полторак написал заявление об отставке. Позже он попрощался с соратниками на фоне изображения разрушенного Кремля.