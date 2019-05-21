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Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку

Комментариев: 17
Лидер радикалов эффектно появился возле Администрации Президента.
Ляшко приехал в АП на велосипеде
Ляшко приехал в АП на велосипеде
ukranews.com

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультации к офису президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом передают Українські новини с места событий.

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Народный депутат Олег Ляшко возмутился тем, что парковки для его двухколесного друга возле Администрации Президента не нашлось.

Парковки для велосипеда Ляшко не нашлось
Парковки для велосипеда Ляшко не нашлось
ukranews.com

Не вижу парковки для велосипедов, - возмущенно заявил Олег Ляшко.

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Кроме того, нардеп разрешил каждому желающему прокатиться на его велосипеде, только с обещанием вернуть транспортное средство на место.

Нардеп позволил покататься на его транспорте
Нардеп позволил покататься на его транспорте
ukranews.com

К слову, мэр столицы Виталий Кличко вчера на велосипеде приехал на инаугурацию Зеленского. Из-за огромных пробок в Киеве городской голова приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде. Хочется верить, что среди украинских политиков велосипед станет прекрасной традицией.

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Теги: Ляшко, Зеленский, велосипед, АП, парковка
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Комментариев (17)
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samanta_s    21.05.2019, 11:46
Оценка:  +4
samanta_s
хіба мати винувата, шо дитина дурнувата
Boris_2    21.05.2019, 11:41
Оценка:  +7
Boris_2
Сподіваюсь, що після виборів в Раду такому гівну, як шляшко в ній місця не буде!!!
Marika7    21.05.2019, 11:12
Оценка:  +7
Marika7
А с каких это пор мэром сталицы Владимир Кличко стал?? Журналисты бигмира - суперпрофи своего дела))
WTF2wtf    21.05.2019, 11:31
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бихмир уже просто дно
WTF2wtf    21.05.2019, 11:32
Оценка:  +2
WTF2wtf
владелец 5 лент как в россию бежал, на ресурсе экономит похоже просто жестко
WTF2wtf    21.05.2019, 11:32
Оценка:  +1
WTF2wtf
5 лет
Колорад    21.05.2019, 11:06
Оценка:  0
Колорад
Сегодня День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь - грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника.
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 11:13
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ирочка, ты?
WTF2wtf    21.05.2019, 11:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
Оно себя по-разному называет на разных никах и аватарки разные лепит, фсе в трудах.
При этом забывает к какому городу приписывало свой текущий ник, перелогиниваясь ... ))
WTF2wtf    21.05.2019, 11:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бобинный магнитофон видели, аватару казака видели, зализанного мужика-полупокера в пиджаке? ... образов много, ватный флуд один. Теперь оно девочку влепило на очередной ник
Coюзник    21.05.2019, 11:03
Оценка:  +5
Coюзник
А где тросик с замочком, чтобы не украли?
timo1020    21.05.2019, 10:59
Оценка:  +1
timo1020
Цирк разъезжается, клоун остаётся
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 10:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тю. Такой крутой, а велик даже без подножки.
Svet_LED    21.05.2019, 10:56
Оценка:  +11
Svet_LED
Пане Ляшко, а чому Вы до цього не побудували парковку за 5 років?
Замечатель    21.05.2019, 10:56
Оценка:  +12
Замечатель
200 метров от своей машины проехал?)))И кто у нас главный клоун?
Gagarinn    21.05.2019, 11:00
Оценка:  -7
Gagarinn
ПреЗЕдент
Коляка    21.05.2019, 10:55
Оценка:  +1
Коляка
это забавно, да!))) Ляшко хочет быть везде на виду))
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