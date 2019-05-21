Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку

Лидер радикалов эффектно появился возле Администрации Президента.

Ляшко приехал в АП на велосипеде ukranews.com

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультации к офису президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом передают Українські новини с места событий.

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Народный депутат Олег Ляшко возмутился тем, что парковки для его двухколесного друга возле Администрации Президента не нашлось.

Парковки для велосипеда Ляшко не нашлось ukranews.com

Не вижу парковки для велосипедов, - возмущенно заявил Олег Ляшко.

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Кроме того, нардеп разрешил каждому желающему прокатиться на его велосипеде, только с обещанием вернуть транспортное средство на место.

Нардеп позволил покататься на его транспорте ukranews.com

К слову, мэр столицы Виталий Кличко вчера на велосипеде приехал на инаугурацию Зеленского. Из-за огромных пробок в Киеве городской голова приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде. Хочется верить, что среди украинских политиков велосипед станет прекрасной традицией.