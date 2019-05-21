Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультации к офису президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом передают Українські новини с места событий.
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Народный депутат Олег Ляшко возмутился тем, что парковки для его двухколесного друга возле Администрации Президента не нашлось.
Не вижу парковки для велосипедов, - возмущенно заявил Олег Ляшко.
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Кроме того, нардеп разрешил каждому желающему прокатиться на его велосипеде, только с обещанием вернуть транспортное средство на место.
К слову, мэр столицы Виталий Кличко вчера на велосипеде приехал на инаугурацию Зеленского. Из-за огромных пробок в Киеве городской голова приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде. Хочется верить, что среди украинских политиков велосипед станет прекрасной традицией.
При этом забывает к какому городу приписывало свой текущий ник, перелогиниваясь ... ))