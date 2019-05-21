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Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен

Комментариев: 0
Выходные он вынужден был провести в СИЗО.
Адвокаты пока не комментируют ситуацию
Адвокаты пока не комментируют ситуацию
lb.ua

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник СИЗО.

“Вышел вчера“, - сообщил он.

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Стоит отмепетить, что залог за Аллерова внесли еще 17 мая вечером, однако выходные он вынужден был провести в следственном изоляторе. Комментарии по этому поводу у его адвокатов пока не удалось получить.

Напомним, во вторник, 14 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в здании Национальной гвардии и в офисе Укрбуд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

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Теги: залог, Нацгвардия, Аллеров, СИЗО
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Комментариев (1)
oiehlwkjvdbkwdc    21.05.2019, 12:24
Оценка:  0
oiehlwkjvdbkwdc
Это рогатое колхозное быdло вешать нужно, а черти их выпускают
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