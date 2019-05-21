В следующий состав украинского парламента могут пройти четыре партии, еще две - на грани попадания, - западные социологи

По результатам опроса, проведенного 13-17 мая 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа"новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь"Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батькивщина"Юлии Тимошенко (9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность"(8,9%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Гражданская позиция"Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), "Сила и Честь"Игоря Смешко (3,9%), ВО "Свобода"Олега Тягнибока (2,3%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития"Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (2,0%) и др. имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Также впервые в исследовании оценивались шансы нескольких новых партий – партии "Голос"Святослава Вакарчука, Общественной платформы Надежды Савченко и "Украинской стратегии успеха"Владимира Гройсмана.

Результаты исследования представлены в таблице.

Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:

В следующий состав парламента могут пройти четыре партии. Три лидирующие партии ("Слуга народа», "Оппозиционная платформа – За жизнь», "Батькивщина») сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием. В это же время наблюдается проседание рейтинга "Блока Петра Порошенко "Солидарность"и сохраняющийся разрыв между партиями "Оппозиционная платформа – За жизнь"и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития».

Сокращение электоральной поддержки партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"(с 13,2% до 8,9% по сравнению с предыдущим исследованием) может во многом объясняться решением Святослава Вакарчука о запуске собственного политического проекта. По мнению социологов, оба проекта вынуждены делить электоральную базу, что затруднит их продвижение в авангард парламентской жизни.

Данное исследование подтверждает выводы украинских социологов о том, что такие партии как Радикальная партия Олега Ляшко, "Гражданская позиция"и "Сила и честь"стоят на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2.2%), их шансы на работу в парламенте остаются вполне реалистичными.

Возросшее количество респондентов, которые выбрали вариант "другая партия"даже несмотря на то, что фактически все значимые политические проекты были перечислены в вопросе, объясняется желанием респондентов сделать ставку на кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 13-17 мая 2019 года. Общее количество респондентов - 2010 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.