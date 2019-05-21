Зеленский будет продолжать антироссийскую политику Порошенко
В понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передает пресс-служба главы государства.
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На встрече обсуждали сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта,
Зеленский выразил надежду на поддержку Еврокомиссии в рамках переговоров между Украиной, ЕС и Россией с целью заключения контракта на транзит газа через Украину.
Зеленский указал, что хочет видеть Украину ценной и равноправной среди других стран ЕС. Также указал, что перед нашей страной сейчас стоит главный вызов - окончание войны на Донбассе.
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Кроме того, Президент Украины заявил, что надеется на усиление санкций против России и санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться.
Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе, - подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.
Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.
Ранее сообщалось, что Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня на выборах.
а если кто-то стал для нас оккупантом, то это уже другой вопрос.
Владельцу ресурса ведь придется вернуть законным владельцам предприятия и шахты оккупированного Донбасса (которые россияне отдали ему в пользование), если Донбасс вернется под контроль Украины ...
путинское многостаночное, нах нам твои личные проблемы?
Больное украинофобко ...
Может и должны, но не хотят, негодяи.
Так делать то что ? Отбирать газ или покорно продолжать обеспечивать транзит ? А с 2020 коварный Путин вообще транзит через Украину перекрыть хочет и надо что-то решать. Так может есть о чем с ним поговорить ?
Выводите свои вооружения и наемников из Украины и компенсируйте всеь нанесенный своей оккупацией ущерб ... до этого просто нах, оккупанты!
А что ты тут забыл, на русскоязычном ресурсе с международным доменом ? Дуй на .UA и общайся на мове, там меня не будет, будешь в комфортных тепличных мононациональных условиях =)))
А то вылезут в общий интернет и командуют.... кому что делать и куда идти.
Нах пшло, наци конченое.
Раздел "Украина" есть в меню, раздел "Мир" есть ... раздела "Россия" не наблюдаю, хоть и владелец ресурса сам в россию сбежал. Бихмир - часть украинского медиахолдинга UMH
А пока не закрыли... хотелки свои оставь при себе.
Вы для нас теперь оккупанты и ваши "советы" нам теперь как гитлеровские спичи во время 2-й мировой для советских граждан ... просто нах, оккупанты.
А вообще, так и пиши в СБУ, или БМ, или Зеленскому ...."нам не нравятся россияне в интернете, оградите нас от них, мы нервничаем и можем думать начать " ))))
Нах нам срач врага?
Нах пшло
И это как раз Вы(граждане Украины) убиваете друг друга на Донбассе, за символику, за политические предпочтения, из мести... хоть и нашим оружием. В Крыму никто не воюет.
ОН ХОЛОП , ЕГО ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !
ГДЕ ЭТО ВИДАНО , ЧТОБЫ ХВОСТ ВИЛЯЛ СОБАКОЙ ?
ЧТО ПРИКАЖУТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , ТО И СДЕЛАЕТ ....)))
Это какие-то лозунги явно переданные из вне.....
Пару лет назад россияне отдали ему в пользование большинство крупных предприятий и шахт оккупированого Донбасса ...
Зачем эта тупая отсебятина от опустившегося Бихмира?
Он президент Украины и будет вести проукраинскую политику!
А россию никто не заставлял лезть в нашу страну с оружием и становиться оккупантами ...