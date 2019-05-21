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Зеленский будет продолжать антироссийскую политику Порошенко

Комментариев: 40
Зеленский указал, что хочет видеть Украину ценной и равноправной среди других стран ЕС.
Президент Украины обсудил российскую агрессию с вице-президентом ЕК
Президент Украины обсудил российскую агрессию с вице-президентом ЕК
president.gov.ua

В понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передает пресс-служба главы государства.

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На встрече обсуждали сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта, 

Зеленский выразил надежду на поддержку Еврокомиссии в рамках переговоров между Украиной, ЕС и Россией с целью заключения контракта на транзит газа через Украину. 

Зеленский указал, что хочет видеть Украину ценной и равноправной среди других стран ЕС. Также указал, что перед нашей страной сейчас стоит главный вызов - окончание войны на Донбассе.

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Кроме того, Президент Украины заявил, что надеется на усиление санкций против России и санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. 

Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе, - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.

Ранее сообщалось, что Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня на выборах.

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Теги: Зеленский, Россия, Украина, война, санкции
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Комментариев (40)
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ira0958    21.05.2019, 13:22
Оценка:  -3
ira0958
Я сразу после выборов говорила: не ждите от зельцмана никакого окончания вашей гражданской войны. Кто наживался на войне - так на ней и будет наживаться в дальнейшем.
doc1    21.05.2019, 13:28
Оценка:  +2
doc1
Войну начал Путин и кто войну начал тот на ней и наживается!
Орест_Пiхва    21.05.2019, 12:49
Оценка:  -4
Орест_Пiхва
Ну раз так. Дурак ты вова.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:47
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это ПРОУКРАИНСКАЯ политика - он новый президент Украины,
а если кто-то стал для нас оккупантом, то это уже другой вопрос.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
А Бихмир реально дно с такими "заголовками"
WTF2wtf    21.05.2019, 12:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Или это сознательные вбросы от Бихмира?
Владельцу ресурса ведь придется вернуть законным владельцам предприятия и шахты оккупированного Донбасса (которые россияне отдали ему в пользование), если Донбасс вернется под контроль Украины ...
WTF2wtf    21.05.2019, 12:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ему как раз война и такое подвешеннное и бесправное положение оккупированного Донбасса только выгодны
Boxerogos    21.05.2019, 12:27
Оценка:  -5
Boxerogos
На правах антитроллинга:под никами wtf2wtf и LifeStriker рыгает бред один и тот же потрохосос.Другие его ники на БМ:BOM-BOM,colavova,Broker666,Box Vata,ехидный,ВыВсеВрете и другие.Соответственно и оценки"правильные"он ставит!))))))))))))
WTF2wtf    21.05.2019, 12:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Даун, не пытайся косить под меня, когда я называю твои рабочие ники - тупо ни разу не попал, наплел мне чужих, дебилоид путинский
Boxerogos    21.05.2019, 12:33
Оценка:  -5
Boxerogos
Тупой потрохосос,свой блеф оставь для более наивных.Здесь таких нет.Все знают что ты болен на череп и от бессилия скачешь с аккаунта на аккаунт,истерично минусуя.А затем обвиняешь других в многоликости.Ты реально болен,бот.Аминь.
LifeStriker    21.05.2019, 12:33
Оценка:  +4
LifeStriker
Если ты руссо бот таким занимаешься то не думай что кругом такиеже как ты нищеброды которые за 50 копеек комментарии по методичке Хутина Пуя пишут
Boxerogos    21.05.2019, 12:22
Оценка:  -4
Boxerogos
Тем хуже для Зеполеона.Люди не за это голосовали,а за прекращение войны.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
антибес-антираб-антибот-хайраба за-укдлатыйкыць,
путинское многостаночное, нах нам твои личные проблемы?
Больное украинофобко ...
LifeStriker    21.05.2019, 11:50
Оценка:  +1
LifeStriker
Конечно , после тысяч убитых украинцев русскими солдатами , захватом крыма и содействию сепаратизму живой силой, финансами и техникой о чем можно с русским фашистом путиным говорить? Только после возмещения всего ущерба в десятикратном розмере и возврата всех захваченых территорий
tulchanin    21.05.2019, 11:55
Оценка:  -4
tulchanin
О продолжении транзита "кровавого", путинского газа через территорию Украины ? Или надо отказаться ?
LifeStriker    21.05.2019, 11:58
Оценка:  +1
LifeStriker
Этот газ русские должны нам за свои преступления , убийства, руссо-нацистские, фашистско-захватческие действия 20 лет бесплатно подавать. А семьи убитых украинских солдат взять на пожизненное обеспечение
tulchanin    21.05.2019, 12:04
Оценка:  -4
tulchanin
LifeStriker
Может и должны, но не хотят, негодяи.
Так делать то что ? Отбирать газ или покорно продолжать обеспечивать транзит ? А с 2020 коварный Путин вообще транзит через Украину перекрыть хочет и надо что-то решать. Так может есть о чем с ним поговорить ?
WTF2wtf    21.05.2019, 12:08
Оценка:  +1
WTF2wtf
tulchanin, ты что тут забыл, рашик?
Выводите свои вооружения и наемников из Украины и компенсируйте всеь нанесенный своей оккупацией ущерб ... до этого просто нах, оккупанты!
tulchanin    21.05.2019, 12:18
Оценка:  -6
tulchanin
WTF2wtf
А что ты тут забыл, на русскоязычном ресурсе с международным доменом ? Дуй на .UA и общайся на мове, там меня не будет, будешь в комфортных тепличных мононациональных условиях =)))
А то вылезут в общий интернет и командуют.... кому что делать и куда идти.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:26
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какое-то виртуальное говно со стороны оккупантов будет мне еще запрещать говорить на русском языке???
Нах пшло, наци конченое.
Раздел "Украина" есть в меню, раздел "Мир" есть ... раздела "Россия" не наблюдаю, хоть и владелец ресурса сам в россию сбежал. Бихмир - часть украинского медиахолдинга UMH
tulchanin    21.05.2019, 12:41
Оценка:  -4
tulchanin
Пожалуйся в СБУ, чегой-то бигмир россиян пускает на свой сайт. Пущай закроют доступ чтоб ты рос спокойненьким и жирненьким порохоботом =))))
А пока не закрыли... хотелки свои оставь при себе.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:44
Оценка:  +3
WTF2wtf
Наци путинское, ты просто косишь под дауна или реально такой?
Вы для нас теперь оккупанты и ваши "советы" нам теперь как гитлеровские спичи во время 2-й мировой для советских граждан ... просто нах, оккупанты.
WTF2wtf    21.05.2019, 12:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Пожалуйся своему ботоксному фюррерку, что в Украине оккупантов не любят ... больное наци
tulchanin    21.05.2019, 12:54
Оценка:  -6
tulchanin
"Вы для нас"© ... для когой-то, Вас ? Ты сейчас от имени какой группы людей выступаешь, никак ты депутат или сам решил за других говорить ?
А вообще, так и пиши в СБУ, или БМ, или Зеленскому ...."нам не нравятся россияне в интернете, оградите нас от них, мы нервничаем и можем думать начать " ))))
WTF2wtf    21.05.2019, 12:56
Оценка:  +4
WTF2wtf
Я гражданин Украины, ты гражданин страны-оккупанта.
Нах нам срач врага?
Нах пшло
WTF2wtf    21.05.2019, 12:57
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это не мы в твоей стране убиваем просто за российскую символику ... это вы делаете в нашей стране, путинские оккупанты конченые!
tulchanin    21.05.2019, 13:10
Оценка:  -3
tulchanin
Я гражданин РФ ты гражданин страны-жертвы, ну не нравится не смотри, смени сайт или иди нах, никто же не заставляет тут сидеть.
И это как раз Вы(граждане Украины) убиваете друг друга на Донбассе, за символику, за политические предпочтения, из мести... хоть и нашим оружием. В Крыму никто не воюет.
nfhvyt    21.05.2019, 11:41
Оценка:  -2
nfhvyt
Вова не слушай этих престарелых европейских маразматиков, слушай свой народ, они тебя под танк кидают, а сами северные потоки строят.
VSHIVANKA    21.05.2019, 12:11
Оценка:  -6
VSHIVANKA
А ЕГО КТО-ТО СПРАШИВАЕТ , ЧТО ОН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ?
ОН ХОЛОП , ЕГО ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !
ГДЕ ЭТО ВИДАНО , ЧТОБЫ ХВОСТ ВИЛЯЛ СОБАКОЙ ?
ЧТО ПРИКАЖУТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , ТО И СДЕЛАЕТ ....)))
Alexsy    21.05.2019, 11:41
Оценка:  +10
Alexsy
Какой дебил пишет загололовки? Почему антироссийскую, а не проукраинскую?
Это какие-то лозунги явно переданные из вне.....
WTF2wtf    21.05.2019, 11:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
Если не в курсе, то владелец Бихмира 5 лет назад сбежал в россию.
Пару лет назад россияне отдали ему в пользование большинство крупных предприятий и шахт оккупированого Донбасса ...
WTF2wtf    21.05.2019, 11:36
Оценка:  +6
WTF2wtf
Кто постит этот набор слов?
Зачем эта тупая отсебятина от опустившегося Бихмира?
Он президент Украины и будет вести проукраинскую политику!
А россию никто не заставлял лезть в нашу страну с оружием и становиться оккупантами ...
VSHIVANKA    21.05.2019, 11:34
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ВОТ И ЛАДНЕНЬКО .....)))
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