Зеленский будет продолжать антироссийскую политику Порошенко

Зеленский указал, что хочет видеть Украину ценной и равноправной среди других стран ЕС.

В понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передает пресс-служба главы государства.

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На встрече обсуждали сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта,

Зеленский выразил надежду на поддержку Еврокомиссии в рамках переговоров между Украиной, ЕС и Россией с целью заключения контракта на транзит газа через Украину.

Зеленский указал, что хочет видеть Украину ценной и равноправной среди других стран ЕС. Также указал, что перед нашей страной сейчас стоит главный вызов - окончание войны на Донбассе.

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Кроме того, Президент Украины заявил, что надеется на усиление санкций против России и санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться.

Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе, - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.

Ранее сообщалось, что Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня на выборах.