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Зеленский намерен продолжать антироссийскую политику Порошенко

Комментариев: 17
Зеленский намерен продолжать антироссийскую политику Порошенко

Вчера, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта, передает пресс-служба главы государства.

“Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода “Северный поток-2“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное - ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, главным из которых является окончание войны на Донбассе.

Владимир Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - России.

“Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе“, - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. “Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС“, - добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.

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Комментариев (18)
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Boxerogos    21.05.2019, 12:22
Оценка:  -3
Boxerogos
Тем хуже для Зеполеона.Люди не за это голосовали,а за прекращение войны.
LifeStriker    21.05.2019, 11:50
Оценка:  -1
LifeStriker
Конечно , после тысяч убитых украинцев русскими солдатами , захватом крыма и содействию сепаратизму живой силой, финансами и техникой о чем можно с русским фашистом путиным говорить? Только после возмещения всего ущерба в десятикратном розмере и возврата всех захваченых территорий
tulchanin    21.05.2019, 11:55
Оценка:  -3
tulchanin
О продолжении транзита "кровавого", путинского газа через территорию Украины ? Или надо отказаться ?
LifeStriker    21.05.2019, 11:58
Оценка:  0
LifeStriker
Этот газ русские должны нам за свои преступления , убийства, руссо-нацистские, фашистско-захватческие действия 20 лет бесплатно подавать. А семьи убитых украинских солдат взять на пожизненное обеспечение
tulchanin    21.05.2019, 12:04
Оценка:  -3
tulchanin
LifeStriker
Может и должны, но не хотят, негодяи.
Так делать то что ? Отбирать газ или покорно продолжать обеспечивать транзит ? А с 2020 коварный Путин вообще транзит через Украину перекрыть хочет и надо что-то решать. Так может есть о чем с ним поговорить ?
WTF2wtf    21.05.2019, 12:08
Оценка:  -2
WTF2wtf
tulchanin, ты что тут забыл, рашик?
Выводите свои вооружения и наемников из Украины и компенсируйте всеь нанесенный своей оккупацией ущерб ... до этого просто нах, оккупанты!
tulchanin    21.05.2019, 12:18
Оценка:  -2
tulchanin
WTF2wtf
А что ты тут забыл, на русскоязычном ресурсе с международным доменом ? Дуй на .UA и общайся на мове, там меня не будет, будешь в комфортных тепличных мононациональных условиях =)))
А то вылезут в общий интернет и командуют.... кому что делать и куда идти.
nfhvyt    21.05.2019, 11:41
Оценка:  0
nfhvyt
Вова не слушай этих престарелых европейских маразматиков, слушай свой народ, они тебя под танк кидают, а сами северные потоки строят.
VSHIVANKA    21.05.2019, 12:11
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ЕГО КТО-ТО СПРАШИВАЕТ , ЧТО ОН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ?
ОН ХОЛОП , ЕГО ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !
ГДЕ ЭТО ВИДАНО , ЧТОБЫ ХВОСТ ВИЛЯЛ СОБАКОЙ ?
ЧТО ПРИКАЖУТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , ТО И СДЕЛАЕТ ....)))
Alexsy    21.05.2019, 11:41
Оценка:  +4
Alexsy
Какой дебил пишет загололовки? Почему антироссийскую, а не проукраинскую?
Это какие-то лозунги явно переданные из вне.....
WTF2wtf    21.05.2019, 11:47
Оценка:  -1
WTF2wtf
Если не в курсе, то владелец Бихмира 5 лет назад сбежал в россию.
Пару лет назад россияне отдали ему в пользование большинство крупных предприятий и шахт оккупированого Донбасса ...
WTF2wtf    21.05.2019, 11:36
Оценка:  +2
WTF2wtf
Кто постит этот набор слов?
Зачем эта тупая отсебятина от опустившегося Бихмира?
Он президент Украины и будет вести проукраинскую политику!
А россию никто не заставлял лезть в нашу страну с оружием и становиться оккупантами ...
VSHIVANKA    21.05.2019, 11:34
Оценка:  -9
VSHIVANKA
ВОТ И ЛАДНЕНЬКО .....)))
Коляка    21.05.2019, 11:16
Оценка:  -6
Коляка
Это очень глупый подход к проблеме! не начал бы антироссийскую политику Ющ, сейчас бы и волки были сыты и овцы целы.... Все бы осталось на своих местах!
WTF2wtf    21.05.2019, 11:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
Украина не нападала на россосию!
Коляка    21.05.2019, 12:03
Оценка:  -4
Коляка
ты совсем тупой? Украина при Юще уже угрожала выгнать российский флот из Крыма и вступить в НАТО! Хочешь сказать. что такого не было? Вот за что боролись на то и напоролись... и где Россия напала на Украину? россияне воюют и на стороне ЛНДР и на стороне Украины в том числе. Такие как ты виноваты!!!
WTF2wtf    21.05.2019, 12:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Россия оккупировала Крым и Донбасс в 2014-м.
Дальнейший тупой срач самих оккупантов просто ниочем ...
Коляка    21.05.2019, 12:25
Оценка:  0
Коляка
Причины и следствия сначала пойми, кто в этом виноват в первую очередь. Я думаю, что это кастрюлеголовые, упоротые, тупые нацики в первую очередь виноваты!
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