Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня на выборах

Президент полностью выполнил решение суда, признавшего его виновным в незаконной агитации.

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Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева. Об этом со ссылкой на адвоката президента сообщают “Українські Новини“.

Суд ранее признал его виновным в незаконной агитации, а именно - в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе второго тура выборов президента, напомнил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

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“Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф“, - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая. Таким образом, Зеленский выполнил решение суда в полной мере, подчеркнул Пугайко.

Напомним, ранее Владимира Зеленского оштрафовали за то, что он продемонстрировал бюллетень СМИ после голосования во втором туре.