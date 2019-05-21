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С охраной не договорился: Ляшко не пустили к Зеленскому из-за стрима в Facebook

Комментариев: 5
Охранники президента Зеленского отказались пропустить на консультацию Ляшко, который вел прямую трансляцию в социальной сети.
Ляшко поскандалил с охраной президента
Ляшко поскандалил с охраной президента
facebook.com/O.Liashko

Охрана Владимира Зеленского отказалась пропустить лидера Радикальной партии Олега Ляшко на консультацию к президенту. Причиной стала прямая трансляция нардепа в Facebook. Охранники попросили скандального Ляшко оставить телефон за пределами зала для совещаний. Об этом стало известно из стрима на странице Олега Ляшко в Facebook.

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Из видео видно, что нардеп пытался договориться с охранниками, но они были категоричны. На консультации нардеп мог пройти только без своего гаджета.

Я требую пропустить меня на консультации и дать возможность украинцам видеть, что происходит за закрытой дверью, - аргументировал Ляшко.

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Пока лидер радикалов спорил с охраной, лидеры фракций прошли в зал, в котором появился президент Зеленский.

Напомним, Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку. Лидер радикалов эффектно появился возле Администрации Президента.

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Теги: Ляшко, видео, стрим, охрана, Зеленский
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Комментариев (5)
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bagration2002    21.05.2019, 12:10
Оценка:  +3
bagration2002
дебил он и в африке дебил хотел показать работу
Alexsy    21.05.2019, 12:10
Оценка:  +3
Alexsy
Есть спец регламент. И понятно что нельзя записывать и тем более транслировать многие совещания. Особенно с руководством страны. Потом это может быть переделано во вред самой страны. Попытка записи уже может расцениватся как преступление.
nfhvyt    21.05.2019, 12:09
Оценка:  +1
nfhvyt
Все эти предыдущие кроме как дурковать и пиариться, ничего больше не могут.
kapablankas    21.05.2019, 12:02
Оценка:  +7
kapablankas
ляшко дурак
DARTOV    21.05.2019, 12:00
Оценка:  +1
DARTOV
Клоун он и есть клоун. Но тут скорее всего не получится клоунадить. Артист уже есть и притом ему можно сходу дать звание - народного.
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