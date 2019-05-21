С охраной не договорился: Ляшко не пустили к Зеленскому из-за стрима в Facebook

Охранники президента Зеленского отказались пропустить на консультацию Ляшко, который вел прямую трансляцию в социальной сети.

Охрана Владимира Зеленского отказалась пропустить лидера Радикальной партии Олега Ляшко на консультацию к президенту. Причиной стала прямая трансляция нардепа в Facebook. Охранники попросили скандального Ляшко оставить телефон за пределами зала для совещаний. Об этом стало известно из стрима на странице Олега Ляшко в Facebook.

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Из видео видно, что нардеп пытался договориться с охранниками, но они были категоричны. На консультации нардеп мог пройти только без своего гаджета.

Я требую пропустить меня на консультации и дать возможность украинцам видеть, что происходит за закрытой дверью, - аргументировал Ляшко.

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Пока лидер радикалов спорил с охраной, лидеры фракций прошли в зал, в котором появился президент Зеленский.

Напомним, Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку. Лидер радикалов эффектно появился возле Администрации Президента.