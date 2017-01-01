Под Одессой погибли миллионы пчел: Ядом "лечили" поля

Председатель агропредприятия своей вины не видит, возмещать убытки не собирается.

Препарат разрешают применять только до или после цветения depositphotos.com

В Болградском районе Одесской области фермер обработал цветущие поля рапса токсическим препаратом, из-за которого поблизости погибли миллионы пчел.

Об этом сообщает ТСН.

На ситуацию жаловался местный пасечник Михаил Томев. У него погибли все пчелы.

“В каждой семье погибло 25 000 пчел. На 100 ульев - это 2500000“, - говорит пчеловод.

По словам сельского головы Васильевки, где произошел инцидент, Петра Бойчева, на восьми пасеках пострадали до восьми сотен ульев.

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Оказалось, что массовый мор пчел произошел из-за местного фермера, который “лечил“ свои растения. Он опрыскивал поля рапса ядом против насекомых. Препарат был не запрещен, но его можно использовать до или после цветения. Не во время.

“Они работали с этим токсичным препаратом. Фермер написал, что лечит свои растения. Но лечат фунгицидом, а он обрабатывал инсектицидом“, - говорит сельский голова Васильевки Петр Бойчев.

По телефону председатель агропредприятия заявляет, что пчел ему жаль, но своей вины не видит, возмещать убытки не собирается. Говорит, что пчеловодам нужно было закрыть насекомых в улье.

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“На растения напала капустная моль. Мы не можем работать с таким препаратом, который не затрагивает пчел. У нас 1350 дольщиков, если погибнут посевы, они спросят с меня. Что я могу сделать, если пчеловоды не беспокоятся о своих пчелах - их надо было закрыть“, - говорит фермер.

Как сообщалось 14 мая, в Тернопольской области зафиксирован мор пчел.