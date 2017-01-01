КСУ в закрытом режиме проверяет закон о декоммунизации

Судьи определяются, есть ли в законе об осуждении коммунистического и нацистского режимов нарушения Конституции.

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Конституционный суд Украины рассмотрит сегодня дело о конституционности закона о декоммунизации. Об этом указано в повестке дня КСУ на сегодня, 21 мая, передает УНН.

Это продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 депутатов, уточнили в суде.

Депутаты требуют проверить на соответствие Конституции Закона “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики“.

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Рассмотрение дела состоится на закрытом пленарном заседании Конституционного суда Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходит митинг за масштабную декоммунизацию.