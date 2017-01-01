“Докажите, что Вы хороший Президент”: трижды раненый боец обратился к Зеленскому

Боец, который потерял на фронте ногу, в отчаянии записал видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сеть взволновало видеообращение военнослужащего ВСУ Станислава Гибадулина (Хитмена), который получил третье серьезное ранение 19 мая, к Президенту Владимиру Зеленскому. Боец, которому в результате тяжелого ранения на Донбассе пришлось ампутировать ногу, обратился к Зеленскому с просьбой дать ему украинское гражданство.

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По информации фонда “Повернись живим”, Станислав является гражданином Молдовы. Он уже трижды получал тяжелые ранения, но после каждого возвращался защищать территориальную целостность Украины. 5 лет предыдущая Администрация Президента игнорировала просьбы бойца касательно украинского гражданства.

Хитмен - гражданин Молдовы. Когда его вчера эвакуировали в госпиталь, он не сетовал на судьбу. Стас (вдумайтесь!) попросил медиков снять его на видео, чтобы в который раз попросить украинское гражданство. Гражданство, которые некоторые украинцы, к сожалению, перестали ценить, - сообщили в фонде.

Боец на видео из последних сил промолвил всего несколько предложений к Зеленскому.

Докажите, что Вы хороший Президент, что не такой, как все. Дайте мне гражданство, Владимир Зеленский! - призвал боец президента.

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Напомним, боец ВСУ погиб в аварии под Харьковом. Водитель легковушки выехал на встречную полосу.