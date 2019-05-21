Госизмена: Портнов подал в ГБР первое заявление на Порошенко

Портнов утверждает, что Порошенко сознательно осуществил провокацию с участием украинских военных в Керченской протоке.

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Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

Об этом он сообщил 20 мая в социальной сети Facebook.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов.

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По его мнению, преступные действия Порошенко привели к захвату Россией украинских моряков во время прохода кораблями через Керченскую протоку.

Как сообщалось 19 мая, Портнов вернулся в Киев и призвал “тысячи людей“ делать так же.