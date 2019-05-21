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Госизмена: Портнов подал в ГБР первое заявление на Порошенко

Комментариев: 21
Портнов утверждает, что Порошенко сознательно осуществил провокацию с участием украинских военных в Керченской протоке.
Порнов считает Порошенко причастным к государственной измене
Порнов считает Порошенко причастным к государственной измене
shutterstock.com/

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Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

Об этом он сообщил 20 мая в социальной сети Facebook.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов.

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По его мнению, преступные действия Порошенко привели к захвату Россией украинских моряков во время прохода кораблями через Керченскую протоку.

Как сообщалось 19 мая, Портнов вернулся в Киев и призвал “тысячи людей“ делать так же.

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Теги: Андрей Портнов, ГБР, Петр Порошенко
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Комментариев (21)
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Boxerogos    21.05.2019, 12:52
Оценка:  -5
Boxerogos
Всё правильно!Потроха нужно допросить на полиграфе,а затем в клетку.Он многое знает и сдаст всех своих подельников очень быстро.
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 12:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Каждый человек имеет право не давать показания против себя. Полиграф нарушает базовые права человека. Давай я обколю тебя наркотой и запишу твой бред в протокол.
Датышо    21.05.2019, 13:04
Оценка:  -4
Датышо
правильно, подельники педи здадут его, а петя их. При чем тут не давать показания против себя?
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 13:09
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ну так Boxerogos хочет чтобы Петя оговорил себя на полиграфе.
Датышо    21.05.2019, 13:13
Оценка:  -6
Датышо
ты что сосавшый из бана в глазки балуешся? или ваще глаза повилазили недоразвитый? где там написано оговорить СЕБЯ на полиграфе? вот вся ваша суть деганы, чтото не дочитал, не услышал и давай брехать...гниды
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 12:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Портнов безграмотный юрист. У него все на понятиях. Любой нормальный суд все его пасквили отправит в мусорную корзину. Это же Портнов хотел добавить Януковичу еще год правления и облажался. И именно потому что безграмотный. А вата в один голос орет, что Януковичу недодали год.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 12:50
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
в см.? не 13, а 14 років на відсидку?
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 12:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Всмысле ОЧЕРЕДНЫЕ выборы преза, как писал Портнов, должны были пройти в марте 2014. Написал то он так, а понимал, что в 2015. И вся вата в один голос вопила, что выборы должны были пройти в 2015.
kapablankas    21.05.2019, 13:08
Оценка:  0
kapablankas
порттнов выиграл все сууды против себя это не луценко
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 13:26
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Так Луцик вообще не юрист.
Ruspidor    21.05.2019, 12:42
Оценка:  -5
Ruspidor
Порошенко мразь, а портнов - пиздaбол! Я читал его заяву, в своем посте он оставил ссылку на текст, так там сразу видно что без перспектив. Якобы преступление в том, что потрох хотел ввести военное положение и сорвать выборы. Но и так ясно, что он действовал в рамках полномочий,
Ruspidor    21.05.2019, 12:43
Оценка:  +1
Ruspidor
а выборы не были сорваны. Поэтому эти фантазии, что мол он хотел да не получилось - пустой пиздeж...
Woodbrother    21.05.2019, 12:38
Оценка:  +4
Woodbrother
Упакуйте портнова за все его художества во время покращення возле корыта. Там есть за что.
Ruspidor    21.05.2019, 12:44
Оценка:  -5
Ruspidor
Юга уже взял бабло и объявил, что незачто! Спасибо тебе, педя, за саго честного кума-прокурора!
nfhvyt    21.05.2019, 12:36
Оценка:  -8
nfhvyt
Нужно сделать проще, объявить войну на донбассе гражданской, каковой она и является и после этого вся порошенковская банда автоматически превращается в военных преступников.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 12:42
Оценка:  +6
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
І Чпуйло відразу віддасть Крим і відчепиться від України?
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 12:42
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ну так объяви.
Ruspidor    21.05.2019, 12:46
Оценка:  +4
Ruspidor
Ну дык вы, на россии уже объявили, и что?
WTF2wtf    21.05.2019, 12:50
Оценка:  +4
WTF2wtf
И продолжают ее вести силами россии ...
doc1    21.05.2019, 13:20
Оценка:  +3
doc1
Если постоянно говорить, - халва! То во рту слаще не станет!
doc1    21.05.2019, 13:19
Оценка:  +4
doc1
ты шо дурный чы шо? Уже давно войну обьявили гражданской! Граждане Украины воюют с гражданами россии!
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