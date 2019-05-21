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Мимо АП теперь можно ходить без проверки документов

Комментариев: 1
Железные ворота сделали открытыми для прохода обычных граждан.
Под Администрацией президента сделали свободный проход
Под Администрацией президента сделали свободный проход
pravda.com.ua

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Территорию возле Администрации президента в Киеве сделали свободной для прохода всех желающих. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что на КПП больше не проверяют документы, а железные ворота остаются открытыми. Утром 21 мая в АП проходят консультации президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады, спикером и его заместителями. 

Теперь для прогулки по Банковой не нужно брать с собой паспорт
Теперь для прогулки по Банковой не нужно брать с собой паспорт
pravda.com.ua

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В частности, лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко приехал на консультации на велосипеде и устроил скандал из-за отсутствия под АП парковки для велосипедистов.

Ранее премьер Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского немедленно предложить кандидатуру нового премьера, согласовав ее с лидерами фракций ВР.

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Теги: АП, ограждение, Зеленский, президент, КПП, документы
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Комментариев (1)
f18    21.05.2019, 13:25
Оценка:  -2
f18
Чет я никогда там не видел проверки доков. правда был там 2 раза, и оба в прошлом году. Новость ни о чем.
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