Мимо АП теперь можно ходить без проверки документов
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Территорию возле Администрации президента в Киеве сделали свободной для прохода всех желающих. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что на КПП больше не проверяют документы, а железные ворота остаются открытыми. Утром 21 мая в АП проходят консультации президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады, спикером и его заместителями.
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В частности, лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко приехал на консультации на велосипеде и устроил скандал из-за отсутствия под АП парковки для велосипедистов.
Ранее премьер Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского немедленно предложить кандидатуру нового премьера, согласовав ее с лидерами фракций ВР.