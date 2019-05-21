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Проломила череп молотком: детали жестокого избиения ребенка под Львовом

Комментариев: 4
10-летняя девочка оказалась сиротой. Ребенка избивали на протяжении суток.
Девочке проломили череп
Девочке проломили череп
скриншот видео ТСН

Особая жестокость поразила жителей города Соснивка Львовской области. 27-летняя местная жительница заманила к себе в квартиру 10-летнюю сироту, избила ее и проломила череп молотком, передает ТСН.

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Оказалось, что ребенка неадекватная женщина избивала на протяжении суток. У девочки был диагностирован перелом черепа. Медики говорят, что мозг чудом не пострадал. Сама потерпевшая рассказала, что ее били молотком по голове.

После избиения женщина оставила ребенка в квартире. На утро увидела, что девочка пришла в себя и вышвырнула ее из своего жилища. Избитая девочка шла по улице, ей стало плохо. Хорошо, что нашлись неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию и медиков.

Оказалось, что неадекватная женщина избила сироту до полусмерти из-за того, что та якобы конфликтовала с ее дочерью.

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Подозреваемая в жестоком избиении проведет за решеткой 2 месяца на время досудебного расследования.

Напомним, во Львовской области женщина жестоко избила ребенка. 10-летнюю девочку с множественными травмами госпитализировано.

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Теги: избиение, ребенок, сирота, неадекватная женщина, суд
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Комментариев (4)
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Замечатель    21.05.2019, 13:38
Оценка:  +2
Замечатель
И эти неадекваты западенские навязывают свою "культуру" всей Украине!
Коляка    21.05.2019, 13:31
Оценка:  +3
Коляка
Яркая картина представителей галицаев, которые насильно украинизируют население... Животные
ira0958    21.05.2019, 13:16
Оценка:  +3
ira0958
Украина бандитская.
Орест_Пiхва    21.05.2019, 12:51
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Каккакое насилее над детьми, так это происходит в запукре.
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