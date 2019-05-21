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Сын Януковича прокомментировал информацию о своем визите Донецк

Комментариев: 1
Адвокат Александра Януковича утверждает, что тот не посещал Донецк в последнее время.
Сын Януковича открещивается от "дружбы" с сепаратистами
Сын Януковича открещивается от "дружбы" с сепаратистами
liga.net

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Сын экс-президента Виктора Януковича Александр опроверг информацию о якобы своем приезде в оккупированный пророссийскими наемниками Донецк.

Соответствующее заявление обнародовал на странице в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

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“Некоторые влиятельные информационные агентства в погоне за сомнительной сенсацией или в ходе спланированной информационной провокации подхватили непроверенную и несоответствующую действительности информацию, ссылаясь на источники из “помойной ямы“. Хочу обратиться к представителям средств массовой информации, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы. Украинский народ соскучился по правде“, - говорится в заявлении Александра Януковича.

Как сообщалось 10 мая, в Украину вернули более $3 млн “денег Януковича“.

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Теги: Янукович, война, Донбасс, Донецк, "ДНР"
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Комментариев (1)
Коляка    21.05.2019, 13:34
Оценка:  +1
Коляка
оккупированный пророссийскими наемниками Донецк - Выходит Российской армии там нет? ))
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