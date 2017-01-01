Бывший глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
Экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук подал жалобу на решение КС.
Об этом сообщают Украинские новости.
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Во вторник, в 11:55 Шевчук подал иск в Окружной административный суд. Бывший глава КС не согласен с тем, что его уволили и просить восстановить его в должности судьи и в должности главы Конституционного суда.
Адвокат Станислава Шевчука Андрей Федур считает, что дело очень простое и в нем нет политических аспектов. В иске также говорится о том, что Шевчук ничего не нарушал, а уволили его из-за внутренних интриг среди судей.
Иск подали именно сегодня, так как не хотели срывать инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского.
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Напомним, главу Конституционного суда уволили и лишили статуса судьи. Известно, что увольнение Шевчука поддержали 12 судей КСУ. Таким действием они также поддержали вывод Комиссии по вопросам регламента и этики, который указал на наличие оснований для увольнения Шевчука с должности из-за “дисциплинарного проступка“.