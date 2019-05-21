Супрун улетела из Украины после инаугурации

Она рассказала, что полетела в Женеву на конференцию.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уехала из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая будет проходить с 20 по 28 мая. Об этом сообщает Укринформ.

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Супрун будет представлять Украину на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.

Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы, - сказала Супрун.

Недавно некоторые СМИ опубликовали видео, как Супрун после инаугурации Президента Владимира Зеленского проходила регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту Борисполь.

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Также сообщалось, что и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отказалась уходить в отставку. Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду. Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.