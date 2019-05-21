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Супрун улетела из Украины после инаугурации

Комментариев: 1
Она рассказала, что полетела в Женеву на конференцию.
Супрун улетела в Женеву
Супрун улетела в Женеву
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уехала из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая будет проходить с 20 по 28 мая. Об этом сообщает Укринформ.

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Супрун будет представлять Украину на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.

Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы, - сказала Супрун.

Недавно некоторые СМИ опубликовали видео, как Супрун после инаугурации Президента Владимира Зеленского проходила регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту Борисполь.

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Также сообщалось, что и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отказалась уходить в отставку. Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду. Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Минздрав, Швейцария, МОЗ, Супрун, Женева
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Комментариев (2)
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mirbigstar    21.05.2019, 13:54
Оценка:  0
mirbigstar
Да,ну что тут скажешь, если даже у министра здравоохранения проявляются симптомы шизофрении.
Ditrich    21.05.2019, 13:50
Оценка:  -2
Ditrich
Ага, в Асамблею, всі так і повірили) Часом, не з шакалом паршинським??? Йой, забув, він в Ізраїлі, теж по роботі) пацючка зруйнувала та вкрала все, що змогла, а тепер вирішила під шумок з'єбатися. Типу вдало, але не розумно-"медалі знайдуть своїх героїв". Пєздєлєй та покарання не вдасться оминути.
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