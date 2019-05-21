На встрече в АП согласовали примерную дату выборов Рады

Внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.

Ляшко рассказал, что решили с датой перевыборов EPA/UPG

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Внеочередные выборы в Верховную Раду ориетировно пройдут 21 июля. Об этом заявил Олег Ляшко после консультаций лидеров фракций и спикера парламента Андрей Парубия с президентом Владимиром Зеленским, передает Depo.ua.

“Будет изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы, чтобы побеждать“, - отметил он.

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Ориентировочно выборы будут назначены через два месяца - на 21 июля, уточнил Ляшко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.