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На встрече в АП согласовали примерную дату выборов Рады

Комментариев: 1
Внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.
Ляшко рассказал, что решили с датой перевыборов
Ляшко рассказал, что решили с датой перевыборов
EPA/UPG

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Внеочередные выборы в Верховную Раду ориетировно пройдут 21 июля. Об этом заявил Олег Ляшко после консультаций лидеров фракций и спикера парламента Андрей Парубия с президентом Владимиром Зеленским, передает Depo.ua.

“Будет изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы, чтобы побеждать“, - отметил он.

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Ориентировочно выборы будут назначены через два месяца - на 21 июля, уточнил Ляшко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Теги: Рада, роспуск, выборы, Ляшко, Зеленский, АП
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Комментариев (1)
kapablankas    21.05.2019, 13:12
Оценка:  +4
kapablankas
еще недавно рада рассказывала как будет нагибать зеленскогго и ????
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