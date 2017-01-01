Местные жители рассказывают, что такого наводнения не было даже в 2008 году.

На Прикарпатье из-за непогоды подтопило уже более 3 тысяч хозяйств

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На Прикарпатье из-за непогоды подтопило уже более 3 тысяч хозяйств

В Ивано-Франковской области из-за непогоды подтопило 3 тыс. 240 хозяйств.

Об этом сообщает корреспондент “112 Украина“.

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“Всего подтопило 3240 хозяйств. Спасатели спасли 35 человек, из них 5 детей“, - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали 4 района – Калушский, Богородчанский, Надвирнянский и Долинский.

Жители Богородчанского района рассказывают, что такого наводнения не было даже в 2008 году. В селе буквально затопило два здания. Также затопило и животных, кур и кроликов.

Как сообщалось, по состоянию на 16 мая было подтоплено около 300 домов в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области.