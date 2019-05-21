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“Изучайте историю”: Кадыров обиделся на Зеленского из-за Крыма

Комментариев: 7
Лидер чеченцев агрессивно отреагировал на инаугурационную речь Владимира Зеленского, в которой тот пообещал вернуть Крым.
Кадыров обиделся на Зеленского
Кадыров обиделся на Зеленского
depositphotos.com

Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Зеленскому после его инаугурации. Чеченский лидер заявил, что считал Зеленского мудрым политиком, но тот его “сразу разочаровал”. Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram.

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Кадыров отметил, что у него такое впечатление, что инаугурационную речь Зеленского “редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства”.

А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается!  Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и во веки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд, - дал “добрый совет” Кадыров.

Соратник Путина также отметил, что со стороны Зеленского не хорошо “зариться на чужое”. В этом контексте “чужим” для Украины Кадыров назвал Крым.

Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда!  Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! - добавил Кадыров, подчеркнул “добропорядочность” РФ по отношению к Украине.

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Напомним, Кадыров пригрозил расправой Порошенко за “личностное оскорбление”. Рамзан Кадыров остался недовольным тем, что Порошенко упомянул его имя во время дебатов.

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Теги: Кадыров, инаугурация, Зеленский, обращение, Крым
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Комментариев (7)
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Coюзник    21.05.2019, 13:54
Оценка:  +1
Coюзник
В Крыму Россия провела четыре военных кампании начиная с 1687 года
В Чечне Россия начала военные действия с 1700 года ...
При этом всегда погибало огромное количество людей ...
Операторська    21.05.2019, 13:48
Оценка:  +2
Операторська
і що Ічкерію-Чечню Московія завоювала і приєднала, то його не хвилює? Ж... лиз і зрадник свого народу
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 13:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Сейчас непонятно кто кому платит: Чечня Москве или Москва Чечне. Поэтому и не понятно кто кого завоевал.
Операторська    21.05.2019, 13:46
Оценка:  0
Операторська
що мовчимо?
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 13:29
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Какую историю он предлагает изучать? Ту, что до 1700 года Московия платила дань крымскому хану?
Kostos    21.05.2019, 13:37
Оценка:  +1
Kostos
Нее... Он знает только историю с "рифирендума" 2014-го
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 13:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну так мы можем напомнить как Екатерина 2 подарила украинским казакам Краснодарский край, чтобы те чеченам мозги вправили.
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