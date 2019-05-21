“Изучайте историю”: Кадыров обиделся на Зеленского из-за Крыма

Лидер чеченцев агрессивно отреагировал на инаугурационную речь Владимира Зеленского, в которой тот пообещал вернуть Крым.

Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Зеленскому после его инаугурации. Чеченский лидер заявил, что считал Зеленского мудрым политиком, но тот его “сразу разочаровал”. Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram.

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Кадыров отметил, что у него такое впечатление, что инаугурационную речь Зеленского “редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства”.

А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и во веки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд, - дал “добрый совет” Кадыров.

Соратник Путина также отметил, что со стороны Зеленского не хорошо “зариться на чужое”. В этом контексте “чужим” для Украины Кадыров назвал Крым.

Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! - добавил Кадыров, подчеркнул “добропорядочность” РФ по отношению к Украине.

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Напомним, Кадыров пригрозил расправой Порошенко за “личностное оскорбление”. Рамзан Кадыров остался недовольным тем, что Порошенко упомянул его имя во время дебатов.