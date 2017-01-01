В АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады

Встреча длится уже более двух часов.

В Администрации Президента Украины продолжается встреча Владимира Зеленского с представителями партий и руководством Верховной Рады. Обсуждаются досрочные выборы в парламент.

Об этом сообщает УНИАН.

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На консультации присутствует спикер парламента Андрей Парубий и его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, а также представители фракций.

Известно, что встреча длится уже более двух часов.

В Администрацию Президента на встречу с Зеленским также пришли: председатель “БПП“ Артур Герасимов, председатель фракции “Народный фронт“ Максим Бурбак, председатель фракции “Оппозиционный блок“ Вадим Новинский, председатель фракции “Самопомич“ Олег Березюк, лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко, глава фракции “Батькивщина“ Юлия Тимошенко, председатель депутатской группы “Воля народа“ Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы “Видродження“ Виталий Хомутынник.

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Ранее сообщалось, что Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку. Кроме того, нардеп разрешил каждому желающему прокатиться на его велосипеде, только с обещанием вернуть транспортное средство на место.