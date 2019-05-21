Парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске ВР

По словам Юлии Тимошенко, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы.

Тимошенко уверяет, что после роспуска парламент не сможет работать president.gov.ua

Лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко заявила о том, что Верховная Рада не сможет принимать законы после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске парламента.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Юлия Тимошенко рассказала, что “согласно 85-й и 90-й Конституции“ Рада не сможет выполнять свои функции. Таким образом, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы.

Ранее мы писали о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Также сообщалось, что в “ЛДНР“ готовы провести обмен пленными в формате “всех на всех“, но пока что ждут действий от украинского Президента Владимира Зеленского. Указывается, что Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать.

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Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами иностранных делегаций и послами иностранных стран. На встрече Зеленский указал, что Украиной будут все гордится.