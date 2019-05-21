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Парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске ВР

Комментариев: 4
По словам Юлии Тимошенко, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы.
Тимошенко уверяет, что после роспуска парламент не сможет работать
Тимошенко уверяет, что после роспуска парламент не сможет работать
president.gov.ua

Лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко заявила о том, что Верховная Рада не сможет принимать законы после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске парламента.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Юлия Тимошенко рассказала, что “согласно 85-й и 90-й Конституции“ Рада не сможет выполнять свои функции. Таким образом, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы. 

Ранее мы писали о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский рассказал, что первым делом подпишет указ о роспуске Верховной Рады. 

Также сообщалось, что в “ЛДНР“ готовы провести обмен пленными в формате “всех на всех“, но пока что ждут действий от украинского Президента Владимира Зеленского. Указывается, что Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. 

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Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами иностранных делегаций и послами иностранных стран. На встрече Зеленский указал, что Украиной будут все гордится.

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Теги: Зеленский, парламент, Верховная Рада, роспуск, указ, закон
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Комментариев (4)
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Woodbrother    21.05.2019, 14:59
Оценка:  +1
Woodbrother
Кому нужны какие то указы и парламенты, когда зе уже рулит.
nfhvyt    21.05.2019, 14:45
Оценка:  -1
nfhvyt
Коалиции всё равно нет, так что без вариантов, да их и просто собрать в раде было не реально.
Woodbrother    21.05.2019, 14:59
Оценка:  -1
Woodbrother
Это вам на тамбове так только кажется.
nfhvyt    21.05.2019, 15:21
Оценка:  -1
nfhvyt
Вам из канады виднее.
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