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Зеленский хочет снизить барьер в Раду до 3% и убрать мажоритарщиков

Комментариев: 10
Президент предложил свои изменения в предвыборное законодательство и предлагает, чтобы выборы летом прошли уже по новой системе.
Зеленский хочет снизить барьер на выборах в Раду
Зеленский хочет снизить барьер на выборах в Раду
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы “Видродження“ Виталий Хомутынник, передает “Интерфакс-Украина“.

“Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками“, - отметил он после консультаций в АП. 

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“Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%“, - сообщил он журналистам у здания администрации президента.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

Напомним, ранее Олег Ляшко назвал возможную дату выборов - 21 июля, ее обсуждали в АП. Позже уточнялось, что может подойти и дата 28 июля.

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Теги: АП, встреча, Зеленский, выборы, Рада, закон
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Комментариев (10)
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Woodbrother    21.05.2019, 14:57
Оценка:  -2
Woodbrother
Мажоритарщики очень часто - самые вменяемые депутаты. Вменяемые клоуну не нужны. Нужен цирк .
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 15:10
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Партийные списки - это способ покупки мест в высшем органе законодательной власти. А это самая крутая коррупция. Вот Зеля с первых шагов и разворачивает самую крутую коррупцию. Если бы не эти схему Дима Добкин не позорил бы Украину на весь мир.
Замечатель    21.05.2019, 15:26
Оценка:  0
Замечатель
В Америке участвуют только партии при высоком проходном барьере. И вы спокойно это воспринимаете))При этом не прямые выборы,а только через представителей от избирателей-выборщиков(пропор ционально ).
Замечатель    21.05.2019, 15:27
Оценка:  0
Замечатель
В Украине,были уже все виды выборов.И всегда придумывали,на чём получить выгоду))
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 14:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так он же "распустил" ВР. Кто же примет этот закон? И потом мажоритарщиков как раз и нужно оставить. Убрать нужно партийные списки.
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 14:48
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Конституция Украины

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Если голосуем по партийным спискам, то это уже не прямые выборы.
Alexsy    21.05.2019, 15:09
Оценка:  0
Alexsy
Указа пока нет. А второй пост вообще не понятен.
У нас вcі вибори президеннта і парламента проходять за таємним голосуванням.
Alexsy    21.05.2019, 15:12
Оценка:  0
Alexsy
И пока новой рады нет ........ Тоже интересно?
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 15:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я потому и взял слово "распустил" в кавычки. А второй пост это про то, что партийные списки это не есть прямые выборы. А по Конституции выборы должны быть прямые. Т.е. голосовать нужно за конкретного человека, чтобы можно было с него потом спросить.
Alexsy    21.05.2019, 15:21
Оценка:  0
Alexsy
Т.е. до этого по Вашему все прошедшие по партийным спискам были не легитимными?
А почему Вы раньше этого не говорили?
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