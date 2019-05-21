Зеленский хочет снизить барьер в Раду до 3% и убрать мажоритарщиков

Президент предложил свои изменения в предвыборное законодательство и предлагает, чтобы выборы летом прошли уже по новой системе.

Зеленский хочет снизить барьер на выборах в Раду EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы “Видродження“ Виталий Хомутынник, передает “Интерфакс-Украина“.

“Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками“, - отметил он после консультаций в АП.

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“Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%“, - сообщил он журналистам у здания администрации президента.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

Напомним, ранее Олег Ляшко назвал возможную дату выборов - 21 июля, ее обсуждали в АП. Позже уточнялось, что может подойти и дата 28 июля.