Зеленский хочет снизить барьер в Раду до 3% и убрать мажоритарщиков
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Президент Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы “Видродження“ Виталий Хомутынник, передает “Интерфакс-Украина“.
“Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками“, - отметил он после консультаций в АП.
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“Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%“, - сообщил он журналистам у здания администрации президента.
По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.
Напомним, ранее Олег Ляшко назвал возможную дату выборов - 21 июля, ее обсуждали в АП. Позже уточнялось, что может подойти и дата 28 июля.
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Если голосуем по партийным спискам, то это уже не прямые выборы.
У нас вcі вибори президеннта і парламента проходять за таємним голосуванням.
А почему Вы раньше этого не говорили?