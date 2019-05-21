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Вчера - пешком, сегодня - на Mercedes: В кортеже президента 5 авто

Комментариев: 5
Журналисты насчитали 5 машин сопровождения нового главы государства.
Кортеж президента на выезде из двора Зеленского
Кортеж президента на выезде из двора Зеленского
strana.ua

Вчера Владимир Зеленский после инаугурации отправился на Банковую пешком в сопровождении соратников, поклонников и охраны. Сегодня же он пожаловал на работу в элитном Mercedes, передает Страна.

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Около 9 утра возле подъезда Зеленского появились микроавтобусы государственной охраны. В Мариинском парке журналисты заметили несколько “тихарей”, которые сливались с обычными прохожими и прочесывали территорию.

Владимир Зеленский вышел задним двором, сел в автомобиль марки Mercedes. Кортеж из пяти автомобилей выстроился и поехал к Администрации Президента.

В кортеже главы государства заметили пять автомобилей:

  1. седан Volkswagen - у этого автомобиля синие госномера, он выезжает немного раньше, чтоб очистить автопоток;
  2. седан Mercedes - автомобиль, в котором ехал Зеленский. К слову, Mercedes в кортеже был один, а в кортеже Порошенко было два идентичных авто, чтоб никто не догадался, в каком перевозят президента;
  3. микроавтобус Volkswagen - в нем передвигается охрана президента;
  4. легковая машина Volkswagen - в этом авто находятся проблесковые маячки;
  5. тонированный бус - автомобиль, замыкающий кортеж.

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Кортеж президента честно остановился на красный цвет светофора, несмотря на то, что законом разрешено временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.

Напомним, в АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады. Встреча длится уже более двух часов.

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Теги: Зеленский, президент, кортеж, машины, охрана
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Комментариев (5)
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LifeStriker    21.05.2019, 15:19
Оценка:  +1
LifeStriker
А какже велосипед и перенос всех гос учереждений на ВДНХ, подальше от центра?
ira0958    21.05.2019, 14:29
Оценка:  -1
ira0958
Ага, два дня пешком побегал - ну и хватит для быдла )
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 14:38
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тебе видней хватит или нет.
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 14:28
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Подождите, а как же велосипед?
colavova    21.05.2019, 15:06
Оценка:  +2
colavova
паламался
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