Вчера - пешком, сегодня - на Mercedes: В кортеже президента 5 авто

Журналисты насчитали 5 машин сопровождения нового главы государства.

Вчера Владимир Зеленский после инаугурации отправился на Банковую пешком в сопровождении соратников, поклонников и охраны. Сегодня же он пожаловал на работу в элитном Mercedes, передает Страна.

Читай также: “Изучайте историю”: Кадыров обиделся на Зеленского из-за Крыма

Около 9 утра возле подъезда Зеленского появились микроавтобусы государственной охраны. В Мариинском парке журналисты заметили несколько “тихарей”, которые сливались с обычными прохожими и прочесывали территорию.

Владимир Зеленский вышел задним двором, сел в автомобиль марки Mercedes. Кортеж из пяти автомобилей выстроился и поехал к Администрации Президента.

В кортеже главы государства заметили пять автомобилей:

седан Volkswagen - у этого автомобиля синие госномера, он выезжает немного раньше, чтоб очистить автопоток; седан Mercedes - автомобиль, в котором ехал Зеленский. К слову, Mercedes в кортеже был один, а в кортеже Порошенко было два идентичных авто, чтоб никто не догадался, в каком перевозят президента; микроавтобус Volkswagen - в нем передвигается охрана президента; легковая машина Volkswagen - в этом авто находятся проблесковые маячки; тонированный бус - автомобиль, замыкающий кортеж.

Читай также: Зеленский будет продолжать антироссийскую политику Порошенко

Кортеж президента честно остановился на красный цвет светофора, несмотря на то, что законом разрешено временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.

Напомним, в АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады. Встреча длится уже более двух часов.