Вчера - пешком, сегодня - на Mercedes: В кортеже президента 5 авто
Вчера Владимир Зеленский после инаугурации отправился на Банковую пешком в сопровождении соратников, поклонников и охраны. Сегодня же он пожаловал на работу в элитном Mercedes, передает Страна.
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Около 9 утра возле подъезда Зеленского появились микроавтобусы государственной охраны. В Мариинском парке журналисты заметили несколько “тихарей”, которые сливались с обычными прохожими и прочесывали территорию.
Владимир Зеленский вышел задним двором, сел в автомобиль марки Mercedes. Кортеж из пяти автомобилей выстроился и поехал к Администрации Президента.
В кортеже главы государства заметили пять автомобилей:
- седан Volkswagen - у этого автомобиля синие госномера, он выезжает немного раньше, чтоб очистить автопоток;
- седан Mercedes - автомобиль, в котором ехал Зеленский. К слову, Mercedes в кортеже был один, а в кортеже Порошенко было два идентичных авто, чтоб никто не догадался, в каком перевозят президента;
- микроавтобус Volkswagen - в нем передвигается охрана президента;
- легковая машина Volkswagen - в этом авто находятся проблесковые маячки;
- тонированный бус - автомобиль, замыкающий кортеж.
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Кортеж президента честно остановился на красный цвет светофора, несмотря на то, что законом разрешено временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.
Напомним, в АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады. Встреча длится уже более двух часов.