Ровенскому бизнесмену ночью в дом бросили гранату

На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно rv.npu.gov.ua

В Ровно на улице Бориса Степанишина 21 мая около 1:20 на крышу дома частного предпринимателя ночью бросили гранату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему бизнесмену. В результате взрыва была повреждена крыша. На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.

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В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье “хулиганство“ Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщалось 14 мая, боевик “ДНР“ подорвал себя гранатой, когда его окружили бойцы ВСУ.