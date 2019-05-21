Коррупция в Укроборонпроме: фигуранты дела отделались выговорами

Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в Укроборонпроме, получили выговоры.

Трое сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов программы Bihus.Info о хищениях в Укроборонпроме, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Двум фигурантам - руководителю главного подразделения детективов и детективу - объявили выговоры, а первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что руководитель Главного подразделения детективов и детектив не надлежащим образом выполняли свою работу, скрывая материалы переписки, занимаясь организацией работы с лицами, которые сотрудничают со следствием.

Именно по этим причинам они и получили выгоровы.

Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание, - добавил глава НАБУ.

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Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.