Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коррупция в Укроборонпроме: фигуранты дела отделались выговорами

Комментариев: 2
Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в Укроборонпроме, получили выговоры.
Дисциплинарная комиссия признала нарушения в работе детективов
Дисциплинарная комиссия признала нарушения в работе детективов
nabu.gov.ua

Трое сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов программы Bihus.Info о хищениях в Укроборонпроме, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Читай также: Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и “Укрбуде“

Двум фигурантам - руководителю главного подразделения детективов и детективу - объявили выговоры, а первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что руководитель Главного подразделения детективов и детектив не надлежащим образом выполняли свою работу, скрывая материалы переписки, занимаясь организацией работы с лицами, которые сотрудничают со следствием.

Именно по этим причинам они и получили выгоровы.

Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание, - добавил глава НАБУ.

Читай также: Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, НАБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
sv_sim    21.05.2019, 16:35
Оценка:  +2
sv_sim
ну капец, нарушают традицию, раньше премию и медали давали а тут аж ВЫГОВОР. ИЗВЕРГИ, за что вы так над людьми то???
SEMPENTY    21.05.2019, 16:21
Оценка:  +2
SEMPENTY
И это все? А в окопы им не пора?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь