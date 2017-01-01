Стала известна официальная причина роспуска Верховной Рады

Владимир Зеленский распустил Верховную Раду из-за фактического распада правящей коалиции.

Советник Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан сообщил, что причиной роспуска ВР стало отсутствие коалиции в парламенте, передает Укринформ.

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Известно, что президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске Рады будет опираться на нормы Конституции. Таким образом, согласно статьи 90 Конституции Украины, отсутствие коалиции является основанием для роспуска парламента.

Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае - это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины, - добавил Богдан.

На встрече с председателями фракций Зеленский рассказал, что нынешний парламент исчерпал доверие у украинцев.

Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции, – заявил Зеленский.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР.