Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР

Комментариев: 3
Первый вице-спикер считает неприемлемыми высказывания, подобные тому, которое допустил советник президента.
На встрече лидеров фракцией с президентом Геращенко резко высказалась в адрес советника Зеленского
На встрече лидеров фракцией с президентом Геращенко резко высказалась в адрес советника Зеленского
president.gov.ua

Читай также: В Минсоцполитики заявили, что женщины не могут быть снайперами – Геращенко

Первый вице-спикер Ирина Геращенко обвинила советника президента Владимира Зеленского Разумкова в сексизме во время встречи глав фракций с президентом. Об этом сообщает Информатор.

Поводом для обвинения со стороны Геращенко стал шутка Разумкова в эфире программы “Право на власть“ на 1 + 1. 

Читай также: Супрун показала, как здороваться с женщинами без сексизма

Народный депутат Виктор Бондарь ( “Возрождение“) спросил: “Готов Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать истинное лицо каждой партии и фракции?“ 

На это советник президента ответил: “На изнасилования идти точно не стоит, и девушка так себе“.

Читай также: Ляшко в Раде назвал Ирину Геращенко “головихой“

Напомним, перед выборами президента Ирина Геращенко также обвинила в сексизме Анатолия Гриценко из-за высказывания о “гормонах Тимошенко“.

Поделись:
Теги: Геращенко, Разумков, Зеленский, сексизм, шутки, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:10
Оценка:  +1
Хамон_Шкиряк
-Все мужики - козлы и сволочи! Все они хотят лишь одного! Но почему, почему не от меня!?
(И. Геращенко)
nfhvyt    21.05.2019, 15:49
Оценка:  +6
nfhvyt
Да правда ведь, что девушка так себе ))))))))
nfhvyt    21.05.2019, 15:59
Оценка:  +5
nfhvyt
Обыкновенная политическая проститутка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь