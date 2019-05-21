Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР
Читай также: В Минсоцполитики заявили, что женщины не могут быть снайперами – Геращенко
Первый вице-спикер Ирина Геращенко обвинила советника президента Владимира Зеленского Разумкова в сексизме во время встречи глав фракций с президентом. Об этом сообщает Информатор.
Поводом для обвинения со стороны Геращенко стал шутка Разумкова в эфире программы “Право на власть“ на 1 + 1.
Читай также: Супрун показала, как здороваться с женщинами без сексизма
Народный депутат Виктор Бондарь ( “Возрождение“) спросил: “Готов Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать истинное лицо каждой партии и фракции?“
На это советник президента ответил: “На изнасилования идти точно не стоит, и девушка так себе“.
Читай также: Ляшко в Раде назвал Ирину Геращенко “головихой“
Напомним, перед выборами президента Ирина Геращенко также обвинила в сексизме Анатолия Гриценко из-за высказывания о “гормонах Тимошенко“.
(И. Геращенко)