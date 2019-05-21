Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР

Первый вице-спикер считает неприемлемыми высказывания, подобные тому, которое допустил советник президента.

На встрече лидеров фракцией с президентом Геращенко резко высказалась в адрес советника Зеленского president.gov.ua

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко обвинила советника президента Владимира Зеленского Разумкова в сексизме во время встречи глав фракций с президентом. Об этом сообщает Информатор.

Поводом для обвинения со стороны Геращенко стал шутка Разумкова в эфире программы “Право на власть“ на 1 + 1.

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Народный депутат Виктор Бондарь ( “Возрождение“) спросил: “Готов Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать истинное лицо каждой партии и фракции?“

На это советник президента ответил: “На изнасилования идти точно не стоит, и девушка так себе“.

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Напомним, перед выборами президента Ирина Геращенко также обвинила в сексизме Анатолия Гриценко из-за высказывания о “гормонах Тимошенко“.