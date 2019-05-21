Борьба с коррупцией: в НАТО рассказали, чего ждут от Украины

Руководство альянса решило, что однажды Украина станет членом НАТО.

Заместитель генсекретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес заявил, что Украина должна продолжить проведение реформ в сфере сектора безопасности, сообщает УНИАН 21 мая.

Читай также: Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника

Альваргонсалес сказал, что Украине стоит бороться с коррупцией каждый день. Также нужно реформировать сектор безопасности и ввести общественный надзор за службами безопасности. ...защищайте независимость и целостность судебной ветви власти. Выгода придет от этого, и конечно, я не сомневаюсь, что вы достойны этого, - отметил заместитель генсекретаря НАТО.

Кроме того, он напомнил, что Украина является партнером НАТО.

В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее, – подчеркнул Альваргонсалес.

Читай также: Зеленский встретился с тремя президентами

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.