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Борьба с коррупцией: в НАТО рассказали, чего ждут от Украины

Комментариев: 5
Руководство альянса решило, что однажды Украина станет членом НАТО.
НАТО продолжит поддержку Украины
НАТО продолжит поддержку Украины
natoassociation.ca

Заместитель генсекретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес заявил, что Украина должна продолжить проведение реформ в сфере сектора безопасности, сообщает УНИАН 21 мая.

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Альваргонсалес сказал, что Украине стоит бороться с коррупцией каждый день. Также нужно реформировать сектор безопасности и ввести общественный надзор за службами безопасности.
 
...защищайте независимость и целостность судебной ветви власти. Выгода придет от этого, и конечно, я не сомневаюсь, что вы достойны этого, - отметил заместитель генсекретаря НАТО.

Кроме того, он напомнил, что Украина является партнером НАТО.

В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее, – подчеркнул Альваргонсалес.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Теги: Украина, НАТО, коррупция, безопасность, Украина-НАТО, Коррупция в Украине
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Комментариев (7)
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Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:54
Оценка:  -3
Хамон_Шкиряк
Украина никогда не станет членом НАТО. Влагалищем, анусом или просто мясом - да. Но не членом.
WTF2wtf    21.05.2019, 16:56
Оценка:  +2
WTF2wtf
своим анусом россия уже сделала оккупированный ей Донбасс ... тупо для отвлечения от захваченного Крыма
ira0959    21.05.2019, 16:32
Оценка:  -2
ira0959
Я СПРОСИЛ У ДЯДИ ФЕДИ: — ПОЧЕМУ МАШИНА ЕДЕТ?
ДЯДЯ ФЕДЯ НОС УТЕР И СКАЗАЛ: «У НЕЙ МОТОР.»
Я ПОПРАВИЛ ДЯДЮ ФЕДЮ:- НЕ У НЕЙ, А У НЕЁ.
ВОЗМУТИЛСЯ ДЯДЯ ФЕДЯ: — АХ ТЫ CYКА Ё МОЁ!
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:52
Оценка:  +3
Хамон_Шкиряк
Вы снова ударились в спам, дядя Ира? Зaeбали, товарищ!
WTF2wtf    21.05.2019, 17:00
Оценка:  0
WTF2wtf
А эта курица-многостаночница неопределенного пола к тебе на зарплату еще не напросилась?
А то ведь заинтересованность втупую уже открыто выказывала ... ))
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 17:03
Оценка:  0
Хамон_Шкиряк
Это мужик. И он действительно не умён. Я таких в космонавты не беру )))
WTF2wtf    21.05.2019, 16:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Иди нах, курицо-гермафродитко путинское
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