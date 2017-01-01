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Во Львовской области подозреваемый в зале суда вскрыл вены

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Таким образом мужчина выразил протест против повторного ареста.
Мужчину госпитализировали
Мужчину госпитализировали
facebook.com/groups/212498029320456/?fref=nf

Происшествие случилось в городе Стрый Львовской области сегодня, 21 мая. По предварительной информации, подозреваемый вскрыл себе вены после оглашения решения суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Facebook сообществе “Моя Стрийщина”.

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Известно, что подозреваемый в тяжком преступлении достал лезвие из ротовой полости и вскрыл себе вены сразу же после оглашения решения суда. Таким образом мужчина выразил протест против повторного ареста.

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По словам правоохранителей, это уже не первый подобный инцидент. Такие случаи скорее стандартные, чем уникальные.

Напомним, в Харькове мужчина порезал себе вены в супермаркете. Харьковчанин порезал себе вены в одном из супермаркетов города после словесного конфликта с охранниками.

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Теги: подозреваемый, вены, суд, протест, Львовская область
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