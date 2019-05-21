Климкин рассказал о шорт-листе кандидатов в послы США в Украине

В данный момент в списке потенциальных послов два человека, но может появиться и третий.

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Написавший заявление об отставке министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в США рассматривают не одного кандидата на должность посла в Украине. Об этом он рассказал в интервью Lb.ua.

Отвечая на вопрос о фамилии нового посла, он заявил: “Я знаю о существовании шорт-листа, в котором на сегодня два человека. Хотя на каком-то этапе может появиться и еще кто-то другой“.

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По словам Климкина, важно учитывать момент согласования американским Сенатом. “Там могут быть достаточно непростые слушания. А по ходу приближения к реально горячей фазе избирательной кампании - еще интереснее“, - пояснил министр.

“Поэтому сейчас я бы не обращал мегаособого внимания на то, в какой конкретный момент появится посол - уехала посол на 6 недель позже или на 6 недель раньше, я бы смотрел на общий контекст украино-американских отношений“, - отметил Климкин.

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“Вообще, все люди, которые получают поддержку американского президента и американского Сената, нас устраивают“, - заверил дипломат.

Напомним, 19 мая посол США Мари Йованович, которая 20 мая завершила свою работу в Украине, попрощалась с нашими согражданами.