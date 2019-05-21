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Кастетами по голове: В Харькове до крови избили активиста

Комментариев: 2
Это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка "Барабашово".
Кастетами по голове: В Харькове до крови избили активиста
© ХС | Харьков в Telegram
Фото 1/4
  • Активиста Нацкорпуса избили прямо возле его дома
  • Активиста Нацкорпуса избили прямо возле его дома
  • Активиста Нацкорпуса избили прямо возле его дома
  • Активиста Нацкорпуса избили прямо возле его дома
Кастетами по голове: В Харькове до крови избили активиста
Активиста Нацкорпуса избили прямо возле его дома
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В Харькове во вторник утром, 21 мая, возле своего дома избили активиста “Национального Корпуса“, лидера инициативной группы предпринимателей рынка “Барабашово“ Игоря Блохина.

Об этом сообщает ХС | Харьков в Telegram, публикуя фото и видео активиста после избиения.

Сам активист связывает нападение на него со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Отметим, что это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка “Барабашово“. Так, совсем недавно, 8 мая, было совершено нападение на Сергея Линькова, который так же отстаивает права предпринимателей рынка “Барабашово“. В обоих случаях мужчин избивали кастетами по голове.

Как сообщалось 16 января, в Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость.

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Комментариев (3)
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Ruspidor    21.05.2019, 17:05
Оценка:  0
Ruspidor
На Барабашово нет предпринимателей - борыги и ворьё! Жечь всех напалмом!
ira0959    21.05.2019, 16:34
Оценка:  +1
ira0959
Украина бандитская
Krotol2    21.05.2019, 16:23
Оценка:  0
Krotol2
О как.Харьков не хочет таких активистов
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