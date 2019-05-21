Кастетами по голове: В Харькове до крови избили активиста
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В Харькове во вторник утром, 21 мая, возле своего дома избили активиста “Национального Корпуса“, лидера инициативной группы предпринимателей рынка “Барабашово“ Игоря Блохина.
Об этом сообщает ХС | Харьков в Telegram, публикуя фото и видео активиста после избиения.
Сам активист связывает нападение на него со своей деятельностью в рамках инициативной группы.
Отметим, что это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка “Барабашово“. Так, совсем недавно, 8 мая, было совершено нападение на Сергея Линькова, который так же отстаивает права предпринимателей рынка “Барабашово“. В обоих случаях мужчин избивали кастетами по голове.
Как сообщалось 16 января, в Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость.