Американцы пожаловались в ГПУ на угрозы убийством от Коломойского

Игоря Фурмана и Льва Парнаса привела к мысли об угрозах фраза бизнесмена о том, что они "будут выведены на свет божий".

Читай также: “Шавка-Данилюк“, “мочить Ляшко“ и хомячки с крысами: ТОП-цитаты из интервью с Коломойским

В Генпрокуратуре получили заявление граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о том, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал им убийством. Об этом в комментарии сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает LIGA.net.

“Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную“, - сказала она. На вопрос, есть ли уже какая-то реакция на заявление, Сарган ответила: “Пока еще нет. Реакция должна быть в первую очередь у ГБР, куда подано. Нам подана копия“.

Читай также: Тимошенко - спикер, Аваков - премьер: Как Коломойский видит “новую“ власть

Она пояснила, что ГПУ сейчас в новых делах выступает лишь в роли процессуальных руководителей. “Поэтому все вопросы должны быть к непосредственным следователям по тому или иному делу. В данном случае это к ГБР“, - сказала Сарган.

Пресс-секретарь уточнила, что об открытии уголовного производства решение будет принимать именно ГБР.

Читай также: Коломойский прилетел чартером вместе с бизнесменом и депутатом - СМИ

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, в то же время, заверила, что на данный момент к нам не поступало такое заявление“. В пресс-службе Нацполиции в ответ на просьбу подтвердить информацию о поступлении заявления на Коломойского попросили направить им письменный запрос.

Адвокат американцев Алина Самарец подтвердила информацию о подаче такого заявления. Она сказала, что заявление “о том, что Коломойский угрожал убийством моим клиентам“ направлено генпрокурору Юрию Луценко, главе МВД Арсену Авакову и главе ГБР Роману Трубе.

Читай также: Коломойский заявил, что будет жить в Украине

Самарец уточнила, что Фруман и Парнас обратились в украинские правоохранительные органы именно по совету их адвоката Рудольфа Джулиани.Адвокат говорит, что вывод о том, что Коломойский угрожает им убийством, ее клиенты сделали на основании его фразы из интервью Схемам о том, что “будут они выведены на свет божий“.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не придет на инаугурацию Владимира Зеленского без приглашения.