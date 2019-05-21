Закон об импичменте практически готов, - Богдан

Команда Зеленского практически закончила разработку закона об импичменте.

Команда Владимира Зеленского практически закончила разработку закона об импичменте президента. На данный момент специалисты работают над текстом документа. Об этом сообщил советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, передает Украинская правда.

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Богдан заверил, что проект закона практически готов. На данном этапе над тестом закона работают эксперты. Команда Зеленского может представить его в Верховной Раде в ближайшее время.

Советник Зеленского отметил, что вопрос о том, когда закон об импичменте примут, стоит направить в Верховную Раду. Только от нардепов зависит этот пункт.

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Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию президента, - заверил Богдан.

Напомним, Зеленский предложил встречу команде Порошенко. Президент хочет обсудить вопрос обмена заложниками.