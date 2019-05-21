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Закон об импичменте практически готов, - Богдан

Комментариев: 6
Команда Зеленского практически закончила разработку закона об импичменте.
Закон об импичменте президента практически готов
Закон об импичменте президента практически готов
EPA/UPG

Команда Владимира Зеленского практически закончила разработку закона об импичменте президента. На данный момент специалисты работают над текстом документа. Об этом сообщил советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, передает Украинская правда.

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Богдан заверил, что проект закона практически готов. На данном этапе над тестом закона работают эксперты. Команда Зеленского может представить его в Верховной Раде в ближайшее время.

Советник Зеленского отметил, что вопрос о том, когда закон об импичменте примут, стоит направить в Верховную Раду. Только от нардепов зависит этот пункт.

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Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию президента, - заверил Богдан.

Напомним, Зеленский предложил встречу команде Порошенко. Президент хочет обсудить вопрос обмена заложниками.

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Теги: Зеленский, президент, импичмент, закон, Богдан
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Комментариев (7)
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ira0959    21.05.2019, 16:45
Оценка:  -1
ira0959
Я СПРОСИЛ У ДЯДИ ФЕДИ: — ПОЧЕМУ МАШИНА ЕДЕТ?
ДЯДЯ ФЕДЯ НОС УТЕР И СКАЗАЛ: «У НЕЙ МОТОР.»
Я ПОПРАВИЛ ДЯДЮ ФЕДЮ:- НЕ У НЕЙ, А У НЕЁ.
ВОЗМУТИЛСЯ ДЯДЯ ФЕДЯ: — АХ ТЫ CYКА Ё МОЁ!
WTF2wtf    21.05.2019, 16:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты очередной ник зарегистрировало, гермафродитко антиукраинское?
Нах пшло
ira0959    21.05.2019, 16:43
Оценка:  -4
ira0959
Зельцман первый же и попадет под этот закон.
Woodbrother    21.05.2019, 16:33
Оценка:  -2
Woodbrother
За незаконный роспуск парламента пора зельцману объявить импичмент.
Коляка    21.05.2019, 16:39
Оценка:  -3
Коляка
правильно сделал, что упырей разогнал
ira0959    21.05.2019, 16:44
Оценка:  -2
ira0959
Коляка он ничего не разогнал, у зельцмана договоренность с бизнесом, все эти люди снова вернутся в раду.
nfhvyt    21.05.2019, 16:43
Оценка:  -3
nfhvyt
Рано объявить импичмент, вальцман ещё не сидит.
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