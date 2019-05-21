Богдан станет главой АП уже вечером - СМИ
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Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Сам Богдан ранее прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.
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Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая. На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.
Напомним, ранее Андрей Богдан рассказал, что Зеленский будет инициировать внеочередное заседание ВР завтра.