Богдан станет главой АП уже вечером - СМИ

"Человеком из ближайшего окружения", которому Владимир Зеленский доверит пост главы АП, оказался адвокат Игоря Коломойского.

Сам Богдан прямо не подтвердил свое будущее назначение УНИАН

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Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Сам Богдан ранее прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.

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Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая. На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Напомним, ранее Андрей Богдан рассказал, что Зеленский будет инициировать внеочередное заседание ВР завтра.