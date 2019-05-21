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Богдан станет главой АП уже вечером - СМИ

Комментариев: 1
"Человеком из ближайшего окружения", которому Владимир Зеленский доверит пост главы АП, оказался адвокат Игоря Коломойского.
Сам Богдан прямо не подтвердил свое будущее назначение
Сам Богдан прямо не подтвердил свое будущее назначение
УНИАН

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Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Сам Богдан ранее прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.

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Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая. На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Напомним, ранее Андрей Богдан рассказал, что Зеленский будет инициировать внеочередное заседание ВР завтра.

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Теги: Зеленский, Богдан, АП, указ, назначение
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Комментариев (1)
Замечатель    21.05.2019, 16:57
Оценка:  0
Замечатель
Оно же двух слов без эканья сказать не может? Чем он так хорош и почему при всех власть предержащих крутился?
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