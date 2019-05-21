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В Донецкой области отец спаивал дочь и домогался ее

Комментариев: 2
К счастью, мужчина не успел склонить девушку к сексуальному контакту.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Донецкой области мужчина насильно заставлял 15-летнюю девочку распивать с ним алкоголь. После этого начал ее домогаться. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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По предварительной информации, мужчина, которого девочка считает своим отцом, заставлял девочку пить с ним водку. Когда та отказалась, он в прямом смысле заливал в нее алкоголь.

Решив, что девочка опьянела, он стал к ней приставать, касаясь бедер, ягодиц и половых органов через одежду. Когда девушка отказалась появиться перед ним в обнаженном виде, мужчина из-за большого количества выпитой водки уснул, однако утром пошел в ее комнату и снова пытался совершить с ней развратные действия, - сообщили в прокуратуре.

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На следующий день девушка рассказала обо всем бабушке. Та, в свою очередь, уже обратилась в полицию.

На данный момент досудебное расследование окончено. Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харькове девушку жестоко изнасиловали в лифте. Насильника уже арестовали.

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Теги: изнасилование, отец, дочь, водка, алкоголь
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    21.05.2019, 17:07
Оценка:  -2
SEMPENTY
Ну так это Донецк....
ira0959    21.05.2019, 17:06
Оценка:  +1
ira0959
Жуткое дело.
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