Под Николаевом третьи сутки горит свалка

Спасатели заливают водой отдельные очаги тления.

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На свалке под Вознесенском в Николаевской области уже третьи сутки тушат пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Огонь вспыхнул еще в 19 мая утром. Он охватил площадь в четыре гектара. Но из-за сильного ветра и глубоких слоев мусора пламя трудно тушить.

За последние два года эта свалка вспыхивает не впервые. Ведь территория не ограждена и туда можно легко попасть. Среди версий возгорания - человеческая небрежность или поджог.

“Было задействовано шесть единиц техники. Обратились к частным предприятиям, которые предоставили тяжелую специализированную технику. Также работает две единицы пожарной техники“, - отметил первый заместитель Вознесенского городского головы Юрий Сметана.

Как сообщалось 2 мая, в Николаеве на свалке погиб ребенок.