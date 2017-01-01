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Под Николаевом третьи сутки горит свалка

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Спасатели заливают водой отдельные очаги тления.
Под Николаевом третьи сутки горит свалка
© mk.dsns.gov.ua
Фото 1/5
  • Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
  • Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
  • Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
  • Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
  • Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
Под Николаевом третьи сутки горит свалка
Сотрудники ГСЧС борются с возгоранием
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На свалке под Вознесенском в Николаевской области уже третьи сутки тушат пожар. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Огонь вспыхнул еще в 19 мая утром. Он охватил площадь в четыре гектара. Но из-за сильного ветра и глубоких слоев мусора пламя трудно тушить.

За последние два года эта свалка вспыхивает не впервые. Ведь территория не ограждена и туда можно легко попасть. Среди версий возгорания - человеческая небрежность или поджог.

“Было задействовано шесть единиц техники. Обратились к частным предприятиям, которые предоставили тяжелую специализированную технику. Также работает две единицы пожарной техники“, - отметил первый заместитель Вознесенского городского головы Юрий Сметана.

Как сообщалось 2 мая, в Николаеве на свалке погиб ребенок.

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Теги: ГСЧС, Николаевская область, свалка, пожар
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