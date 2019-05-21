“Перегибов нет”: Пластический хирург о внешности Елены Зеленской

По мнению известного пластического хирурга Андрея Якобчука, первая леди выглядит очень натурально и безупречно.

Известный в Украине и зарубежом пластический хирург Андрей Якобчук прокомментировал внешность первой леди Украины Елены Зеленского. По его словам, она превзошла даже Меланию Трамп со всеми ее титулами, передает Clutch.

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По мнению хирурга, Елена Зеленская может стать самой образцовой первой леди Украины. У нее отличный вкус во всем.

Перед нами пример вдумчивого отношения к своей внешности. Нет ни эстетических, ни косметологических перегибов. Да, возможно – безвредные аппаратные методики и косметологические инъекции, но техника безукоризненная, а каждый вид косметологических процедур обоснован. Елена Зеленская прекрасно выглядит и сохранила свою индивидуальную естественную красоту, - отметил Якобчук.

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Он считает, что Елене удается так прекрасно выглядеть благодаря правильному питанию и спортивным тренировкам. Андрей Якобчук отметил, что каждая 40-летняя женщина должна так выглядеть.

Украина обрела новую политическую надежду в лице Владимира Зеленского, а все украинские женщины получили пример для подражания в отношении красоты и здоровья в лице первой леди, - акцентировал специалист.

Напомним, Елена Зеленская показала, как поправляет галстук мужу перед инаугурацией. Опубликовала видео первая леди на официальной странице в Instagram.