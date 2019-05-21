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“Перегибов нет”: Пластический хирург о внешности Елены Зеленской

Комментариев: 7
По мнению известного пластического хирурга Андрея Якобчука, первая леди выглядит очень натурально и безупречно.
Хирург назвал внешность первой леди безупречной
Хирург назвал внешность первой леди безупречной
instagram.com/olenazelenska_official

Известный в Украине и зарубежом пластический хирург Андрей Якобчук прокомментировал внешность первой леди Украины Елены Зеленского. По его словам, она превзошла даже Меланию Трамп со всеми ее титулами, передает Clutch.

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По мнению хирурга, Елена Зеленская может стать самой образцовой первой леди Украины. У нее отличный вкус во всем.

Перед нами пример вдумчивого отношения к своей внешности. Нет ни эстетических, ни косметологических перегибов. Да, возможно – безвредные аппаратные методики и косметологические инъекции, но техника безукоризненная, а каждый вид косметологических процедур обоснован. Елена Зеленская прекрасно выглядит и сохранила свою индивидуальную естественную красоту, - отметил Якобчук.

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Он считает, что Елене удается так прекрасно выглядеть благодаря правильному питанию и спортивным тренировкам. Андрей Якобчук отметил, что каждая 40-летняя женщина должна так выглядеть.

Украина обрела новую политическую надежду в лице Владимира Зеленского, а все украинские женщины получили пример для подражания в отношении красоты и здоровья в лице первой леди, - акцентировал специалист.

Напомним, Елена Зеленская показала, как поправляет галстук мужу перед инаугурацией. Опубликовала видео первая леди на официальной странице в Instagram.

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Теги: Елена Зеленская, первая леди, внешность, процедуры, косметолог, пластический хирург
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Комментариев (7)
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haarp    21.05.2019, 18:23
Оценка:  0
haarp
Вторая страна в Мире где Президент Еврей , Премьер Еврей , Мэр Столицы Еврей , первая Израиль
haarp    21.05.2019, 18:11
Оценка:  +1
haarp
она превзошла даже Меланию Трамп - Мелании 49 лет а Зеленской 41 , Зеленская просто уродливая носатая бабабища без вскуса , хуторянка
haarp    21.05.2019, 18:06
Оценка:  -1
haarp
носатая и зубастая
ira0959    21.05.2019, 17:44
Оценка:  -1
ira0959
Ж*д и ж*довка.
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 17:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да ты фашистка!
haarp    21.05.2019, 18:18
Оценка:  -1
haarp
нет просто она в жизни уродина чем фото , а так в принципе на вкус и цвет ......
nfhvyt    21.05.2019, 17:27
Оценка:  +3
nfhvyt
Пускай лучше внешность парубия прокоментирует, это по интересней будет )))
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