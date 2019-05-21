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Заявившего в ГБР на Порошенко Портнова вызвали на допрос в ГПУ

Комментариев: 2
Портнов будет допрошен по делам Евромайдана.
Портнова рвнее был первым замглавы АП Виктора Януковича
Портнова рвнее был первым замглавы АП Виктора Януковича
facebook/andrey.portnov

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Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, по заявлению которого ГБР начало расследовать возможную госизмену Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.

Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.

Как сообщалось 21 мая, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

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Теги: Андрей Портнов, ГБР, Петр Порошенко, допрос, СБУ
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Комментариев (2)
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Woodbrother    21.05.2019, 18:09
Оценка:  0
Woodbrother
Прежде чем покращувачам заявлять на Пороха, нужно сдать золотые батоны в казну государства. Покращене життя уже закончилось в 2014 г. , надо возвращать наворованное .
kapablankas    21.05.2019, 17:54
Оценка:  -2
kapablankas
ГПУ хочет еще раз обо с р аться ???
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