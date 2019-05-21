Заявившего в ГБР на Порошенко Портнова вызвали на допрос в ГПУ

Портнов будет допрошен по делам Евромайдана.

Читай также: Портнов "ничего не боится", но его охраняют люди с автоматами

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, по заявлению которого ГБР начало расследовать возможную госизмену Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.

Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.

Как сообщалось 21 мая, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов просит Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.