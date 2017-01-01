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“Желаю меньше говорить и больше делать”: Кучма дал совет Зеленскому

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Второй президент дал совет Владимиру Зеленскому.
Кучма обратился к Зеленскому
Кучма обратился к Зеленскому
EPA/UPG

Второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал Владимиру Зеленскому обратить особое внимание на космическую сферу. По его словам, нам есть куда расти, ведь космическая сфера в Украине высокоразвитая, передает Укринформ.

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Политик призвал Зеленского обратить внимание на космическую сферу не случайно. Он участвует в VII международной конференции "Космические технологии: настоящее и будущее".

Новому Президенту я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах - верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского - ред), его главные достоинства - он честный и порядочный человек, чего нам сегодня крайне не хватает, - отметил Кучма.

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Второй Президент Украины отметил, что предыдущая власть в вопросе отстаивания имиджа космической державы делала мало. Он надеется, что Зеленский не будет повторять ошибки своих предшественников.

Напомним, Зеленский предложил встречу команде Порошенко. Президент хочет обсудить вопрос обмена заложниками.

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Теги: Кучма, совет, президент, Зеленский
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