“Желаю меньше говорить и больше делать”: Кучма дал совет Зеленскому

Второй президент дал совет Владимиру Зеленскому.

Второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал Владимиру Зеленскому обратить особое внимание на космическую сферу. По его словам, нам есть куда расти, ведь космическая сфера в Украине высокоразвитая, передает Укринформ.

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Политик призвал Зеленского обратить внимание на космическую сферу не случайно. Он участвует в VII международной конференции "Космические технологии: настоящее и будущее".

Новому Президенту я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах - верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского - ред), его главные достоинства - он честный и порядочный человек, чего нам сегодня крайне не хватает, - отметил Кучма.

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Второй Президент Украины отметил, что предыдущая власть в вопросе отстаивания имиджа космической державы делала мало. Он надеется, что Зеленский не будет повторять ошибки своих предшественников.

Напомним, Зеленский предложил встречу команде Порошенко. Президент хочет обсудить вопрос обмена заложниками.