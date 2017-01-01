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Дело херсонской активистки Гандзюк передали в суд другой области

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Рассматривать дело об убийстве херсонской активистки продолжит суд в Днепропетровской области.
Дело херсонской активистки решили передать в Днепропетровскую область
Дело херсонской активистки решили передать в Днепропетровскую область
Громадське ТВ

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Верховный суд изменил подсудность и постановил рассмотреть дело об убийстве Гандзюк в Покровском районном суде Днепропетровщины.
 
Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию от адвоката Дмитрия Ильченко.
 
Он сообщил, что пятеро обвиняемых в убийстве активистки якобы проживают в Покровском районе Днепропетровской области, поэтому дело будет передано в другой суд.
 
"Ранее данные лица отмечали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - сказал адвокат.
 

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Он также отметил, что дело об убийстве Гандзюк было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.
 
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.
 
 
Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне. 
 
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Теги: суд, адвокат, Херсонская область, Днепропетровская область, Екатерина Гандзюк
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