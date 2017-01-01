Дело херсонской активистки Гандзюк передали в суд другой области

Рассматривать дело об убийстве херсонской активистки продолжит суд в Днепропетровской области.

Читай также: Мангер планировал убийство Гандзюк особо жестоким - Луценко Верховный суд изменил подсудность и постановил рассмотреть дело об убийстве Гандзюк в Покровском районном суде Днепропетровщины. Верховный суд изменил подсудность и постановил рассмотреть дело об убийстве Гандзюк в Покровском районном суде Днепропетровщины.

Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию от адвоката Дмитрия Ильченко.

Он сообщил, что пятеро обвиняемых в убийстве активистки якобы проживают в Покровском районе Днепропетровской области, поэтому дело будет передано в другой суд.

"Ранее данные лица отмечали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - сказал адвокат.

Читай также: "Три месяца пыток": Отец Гандзюк показал фото ожогов дочери Он также отметил, что дело об убийстве Гандзюк было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения. Он также отметил, что дело об убийстве Гандзюк было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.