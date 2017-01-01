Количество обстрелов школ на Донбассе увеличилось в 4 раза - ЮНИСЕФ

В Донецкой и Луганской областях за годы войны разрушено или повреждено более 750 учебных заведений.

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Количество атак на школы на востоке Украины с января по апрель выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, передает 112 Украина.

В частности, зафиксировано 12 атак на школы, в то время как за аналогичный период прошлого года имело место три таких случая.

"Эта тревожная статистика напоминает о насилии, которому подверглись дети и учителя в 2017 году, когда на учебные заведения было совершено более 40 атак", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что увеличение атак усиливает психологические травмы у школьников, а также создает для них риски получения физических травм или смерти.

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"У школьников остаются долгосрочные психологические и физические травмы из-за конфликта на востоке Украины. Ритм школьной жизни нарушают обстрелы, которые заставляют детей прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта в Донецкой и Луганской областях более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены в результате боевых действий.

Как сообщалось 18 мая, военные показали фото последствий обстрела в Золотом.