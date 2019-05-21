Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Досрочные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.

Об этом говорится в указе №303/2019.

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Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

“...постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VIII созыва; назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года“, - написано в указе.

Указ начал действовать Скриншот

Указ начинает действовать со дня его публикации.

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Кроме того, Президент поручил Кабмину обеспечить финансирование досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что советник Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан сообщил, что причиной роспуска Верховной Рады стало отсутствие коалиции в парламенте. Также на сегодняшней встрече с председателями фракций и руководством парламента Зеленский рассказал, что нынешнее правительство исчерпало доверие у украинцев