В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии

Диппредставительство расположено на улице Мечникова.

В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Королевства Норвегия.

Об этом сообщает “Думская“.

Новое дипломатическое представительство расположено на первом этаже нового здания на Мечникова, 2/1.

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В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, а почетным консулом стал одесский бизнесмен Олег Фомичев.

“Это первое почетное консульство нашей страны в Украине. Очень приятно видеть, что его разместили в таком современном помещении. Главными заданиями Олега Фомичева на этом посту станет защита и помощь норвежским гражданам, проживающим или посещающим Украину, а также развитие дружбы между нашими странами“, - отметил норвежский посол.

Хорпестад отметил, что сейчас - удачное время для открытия консульства.

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"Наши инвесторы все чаще вкладывают в совместные предприятия, особенно в альтернативной энергетике. Мы поддерживаем европейский выбор Украины и ее территориальную целостность", - подчеркнул он.

Фомичев, в свою очередь, прокомментировал, что юрисдикция консульства распространяется на три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Как сообщалось 11 мая, Украина открыла новое консульство в Италии.